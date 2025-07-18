В России за год количество бронирований глэмпингов выросло в два раза (на 104%). Это следует из данных исследования Министерства экономического развития России и сервиса «Авито Путешествия». Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Глэмпинг — форма отдыха, которая сочетает комфорт отеля с близостью к природе, характерной для кемпинга. Но в отличие от последнего, где туристы живут в палатках или автодомах, глэмпинг предоставляет другие, более комфортабельные варианты размещения: шатры, юрты, бунгало, домики на воде или даже на дереве.

Наибольшим спросом глэмпинги пользуются в Московской области (14% от всех бронирований), Татарстане (10%), Карелии (6%), Краснодарском крае (5%) и Нижегородской области (4%). Среди регионов с самым значительным ростом спроса выделяются Самарская область (рост в 6,4 раза), Воронежская (в 3,6 раза), Ленинградская (в 2,7 раза) и Татарстан (в 2,6 раза). В Московской области бронирований стало на 80% больше, чем летом 2024 года.

По данным «Авито Путешествий», наибольшее предложение глэмпингов сосредоточено в Московской области (25% от всех объектов), Свердловской области (7%), Татарстане (6%), Краснодарском крае, Башкортостане и Ленинградской области (по 4%). Лидерами по росту предложения стали Саратовская (в 2,7 раза) и Самарская области (в 2,4 раза), а также Адыгея, Воронежская и Челябинская области (по 2,3 раза).

Средняя продолжительность бронирования глэмпингов составляет двое суток, а в Краснодарском крае, Карелии, Адыгее, Тверской, Саратовской и Ярославской областях — трое суток. Глэмпинг перестал быть нишевым форматом, отметил директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин, добавив, что среднее количество гостей — четыре человека, что говорит о популярности формата среди семей.

Интерес к модульным гостиницам в России продолжает расти, и государство активно поддерживает их создание, сообщил директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев. По его словам, за последние три года в 60 регионах реализовано более 800 проектов, введено свыше 13 тыс. номеров, что подчеркивает вклад формата в развитие туризма.