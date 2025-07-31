Последние данные Росстата свидетельствуют о росте благосостояния граждан. В апреле 2025 года медианный уровень заработной платы в стране впервые преодолел отметку в 73,9 тыс. руб., что на 21,3 тыс. руб. превышает показатели аналогичного периода 2023 года. Такой скачок означает, что за два года покупательная способность населения увеличилась на 40%.

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Эксперты подчеркивают преимущества медианного показателя перед традиционным расчетом средней зарплаты. В отличие от усредненных данных, которые могут искажаться из-за сверхвысоких доходов узкой прослойки населения, медиана отражает реальную картину: ровно половина работающих россиян получает больше указанной суммы, а другая половина — меньше.

Отраслевой анализ выявляет значительный разрыв в уровне доходов. Работники табачных производств получают в три раза больше, чем педагоги — 155,4 тыс. руб. против 50,5 тыс. руб. Специалисты ИТ-сферы и финансового сектора приближаются к отметке 130 тыс. руб., в то время как сотрудники учреждений культуры и здравоохранения едва перешагивают порог в 50 тыс. руб.

Масштабное исследование, охватившее 28,4 млн работников из 95,4 тыс. организаций (исключая малый бизнес), подтверждает устойчивую положительную динамику.

Как показывают исследования, в 2025 году работодатели и соискатели в России стали ближе друг к другу в вопросах зарплат — разрыв между ожидаемым и предлагаемым доходом упал до исторического минимума и в большинстве отраслей не превышает 1−2%.