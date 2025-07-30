В 2025 году российский рынок труда демонстрирует сближение зарплатных ожиданий соискателей и предложений работодателей. По данным ведущих рекрутинговых платформ, разрыв между желаемым и предлагаемым уровнем дохода сократился до исторического минимума, составляя всего 1−2% в большинстве отраслей.

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Аналитики связывают эту тенденцию с комплексом факторов. Во-первых, изменилось соотношение спроса и предложения — количество активных резюме сейчас на 15−20% превышает число вакансий.

Во-вторых, уровень безработицы достиг рекордно низких 2,3%, что фактически исчерпало резерв неработающего населения. В-третьих, работодатели стали более рационально подходить к кадровой политике, делая ставку на переобучение существующих сотрудников.

Наиболее сбалансированная ситуация наблюдается в гостиничном бизнесе и строительстве, где разница между ожиданиями и предложениями не превышает 1%. В этих отраслях средние зарплатные показатели стабилизировались на уровне 60 тыс. руб. для гостиничного сектора и около 75 тыс. руб. в строительстве.

Однако в некоторых сегментах сохраняется существенный разрыв. Инвестиционный сектор лидирует по расхождениям — специалисты ожидают в среднем 160 тыс. руб., тогда как работодатели готовы предложить лишь 125,6 тыс. руб. Аналогичная ситуация в ИТ-индустрии и медицине, где разница составляет 18−22% и 12−15% соответственно.

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Москва сохраняет лидерство по уровню зарплат. Столичные соискатели рассчитывают на 112 тыс. руб., а компании предлагают около 105 тыс. руб. В регионах-миллионниках эти показатели скромнее — 78 тыс. и 74 тыс. руб. соответственно, тогда как в малых городах разрыв минимален и не превышает 3−5%.

Работодатели активно адаптируются к новым условиям. По последним данным, 67% компаний увеличили долю сотрудников с гибким графиком, а в 45% вакансий указана возможность удаленной работы. Особое внимание уделяется программам переобучения — 28% организаций инвестируют в корпоративное обучение как основной инструмент решения кадровых проблем.

Эксперты прогнозируют, что к концу 2025 года разрыв между ожиданиями и предложениями может сократиться до 1−2% по всему рынку. При этом возрастет значимость неденежных факторов — компенсационных пакетов, социальных льгот и возможностей профессионального роста. Особенно востребованными станут узкоспециализированные профессионалы, спрос на которых, по оценкам, вырастет на 30% уже в следующем году.

В тоже время исследование Финансового университета при правительстве показало, что средняя желаемая зарплата россиян составила 146 тыс. руб., а медианная — 110 тыс. руб., что на 16% выше уровня 2024 года. По данным Росстата, средняя начисленная зарплата в апреле 2025 года достигла 97 375 руб. (+15,3% к 2024 году), а в I квартале — 92 305 руб. Таким образом, ожидания россиян в полтора раза превышают среднюю зарплату.