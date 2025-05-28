В последние годы наблюдается значительный рост активности в сфере регистрации и защиты товарных знаков. Согласно данным исследования RTM Group, количество заявок на регистрацию товарных знаков за два года увеличилось на 56%, достигнув в прошлом году отметки в 137 тыс. Эксперты связывают этот всплеск с расширением возможностей для физических лиц, включая самозанятых, которые активно регистрируют товарные знаки для развития личных брендов и онлайн-продаж.

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Параллельно с ростом числа регистраций усиливается и борьба за права на интеллектуальную собственность. В 2024 году российские суды рассмотрели 6 тыс. дел, связанных с нарушением прав на товарные знаки, что немного меньше, чем в предыдущем году (6,4 тыс. дел).

Однако общая сумма взысканных компенсаций выросла на 13%, превысив 824 млн руб. Средний размер возмещения составил 141 тыс. руб., но в отдельных случаях суммы доходили до 4 млн руб., в зависимости от масштаба и тяжести нарушений.

Вместе с этим маркетплейсы становятся новой зоной риска. В 2024 году более 850 судебных дел были связаны с нарушением прав на товарные знаки в сфере онлайн-торговли, а общий размер компенсаций в этой категории достиг 124 млн руб. Несмотря на попытки участников рынка включить вопросы интеллектуальной собственности в законопроект «О платформенной экономике», эта инициатива не была поддержана.

Нарушителям прав на товарные знаки грозят не только финансовые потери, но и репутационные риски. Как отмечает управляющий RTM Group Евгений Царев, суды стали более требовательными, учитывая такие факторы, как длительность нарушения, масштаб деятельности ответчика и его предыдущие правонарушения. В некоторых случаях компании могут столкнуться даже с уголовной ответственностью.



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Эксперты также отмечают, что уход зарубежных брендов с российского рынка стимулирует развитие местных производителей, которые активно регистрируют новые товарные знаки. По словам Георгия Давидьяна, исполнительного директора юридической компании «Медиа-НН», товарный знак становится важным нематериальным активом и инструментом защиты от недобросовестной конкуренции.

Ольга Яшина, советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, подчеркивает, что правообладатели теперь имеют больше возможностей для точного расчета компенсаций благодаря открытой статистике маркетплейсов. Это делает защиту интеллектуальных прав более эффективной и прозрачной.

Таким образом, рынок товарных знаков переживает период активного развития, сопровождающийся усилением защиты прав и ростом ответственности за их нарушение. Эти тенденции отражают общее повышение значимости интеллектуальной собственности в современной экономике.