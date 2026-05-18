Рынок онлайн-продажи продуктов в России продолжает расти, но темпы уже заметно замедляются. В первом квартале 2026 года оборот сегмента увеличился на 23,9% год к году и достиг 482 млрд руб. Для рынка, который еще недавно рос темпами выше 50%, это оказался самый слабый квартальный результат как минимум с начала 2023 года.

Участники рынка связывают замедление сразу с несколькими факторами. Один из главных — ограничения мобильного интернета в ряде регионов. Для сервисов доставки это означает не только сложности с оформлением заказов, но и перебои в работе курьеров, касс и обмена данными между площадками и партнерами. Некоторые компании уже начали заранее ограничивать прием заказов в периоды нестабильной связи, чтобы избежать срывов доставки.

Дополнительное давление на рынок оказывает общее охлаждение потребительского спроса. Покупатели стали внимательнее относиться к расходам, чаще сравнивают цены и стараются оптимизировать корзину. Причем это затрагивает не только онлайн-доставку, но и традиционную розницу.

Посещаемость продуктовых магазинов также продолжает снижаться. По данным аналитиков, трафик супермаркетов и продуктовых точек в торговых центрах в январе—апреле сократился на 5% год к году. Одновременно снизилось и количество покупок, хотя средний чек за тот же период вырос примерно на 5%.

Участники рынка связывают снижение офлайн-активности в том числе с погодой. Зимой многие регионы столкнулись с сильными снегопадами, а весной — с волной заморозков. На этом фоне часть покупателей чаще выбирала доставку вместо походов в магазины.

Несмотря на замедление, онлайн-продажа продуктов продолжает наращивать долю в общей структуре рынка. Если год назад на доставку приходилось 5,7% всех продаж продуктов питания, то теперь показатель вырос до 6,6%.

При этом сами ретейлеры все чаще говорят о проблемах с экономикой доставки. Высокие расходы на логистику, курьеров и сборку заказов делают онлайн-продажи заметно менее прибыльными по сравнению с традиционными магазинами. Чтобы компенсировать растущие издержки, сети начинают экономить на доставке и активнее играть разницей цен между онлайн- и офлайн-каналами.

