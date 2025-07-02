Рынок товаров для дома и ремонта (DIY) в 2025 году вырастет на 5–6%, достигнув 5,97–6 трлн руб., рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Это значительно ниже прогноза 2024 года, обещавшего рост на 16–17% ежегодно до 2028-го. В 2024 году рынок составил 5,69 трлн руб., увеличившись на 18,7%. Стагнацию также ожидают и некоторые опрошенные газетой участники рынка из-за спада строительства новостроек.

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В 2025 году продажи физлицам (B2C) вырастут на 3–5%, а компаниям (B2B) — на 8–9%, но в штуках рынок сократится: на 10% в B2C и на 5% в B2B, прогноизрует эксперт.

Исполнительный директор сети «Лемана про» Марина Фытова отметила, что выручка компании в первом квартале 2025 года осталась на уровне 2024 года, без значительного роста. Совладелец сети «Максидом» Мария Евневич добавила, что продажи растут на уровне инфляции и ощутимых приростов к концу года не ожидается. Онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру» сообщил о росте выручки на 19% до 40,7 млрд руб. за первый квартал 2025 года за счет увеличения среднего чека на 20,8%, но резких изменений на рынке не ожидает.

Снижение темпов связывают со спадом строительства жилья. По данным Росстата, ввод нового жилья в апреле 2025 года упал на 7,4% до 6,7 млн кв. м, а в мае — на 16,8% до 5,9 млн кв. м. Фытова указала на сокращение девелоперских проектов из-за дорогих кредитов, что особенно влияет на B2B-сегмент. Бурмистров отметил риски для подрядчиков из-за их нестабильного финансового положения.

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В рознице спрос падает из-за высоких ставок и роста цен. По оценке стоимость ремонтных работ в первом квартале 2025 года выросла на 30% из-за дефицита специалистов, а отделочные материалы подорожали на 16,8%.

Тем не менее, в «Лемана про» и «Максидоме» фиксируют рост спроса на товары для декора и обустройства дома, что указывает на смещение интереса к улучшению существующего жилья. Маркетплейсы, Wildberries и Ozon, наращивают долю в B2C: их продажи DIY-товаров выросли на 56% и 55% соответственно с января по май 2025 года. Wildberries прогнозирует рост оборота в этом сегменте на 70% к концу года, хотя темпы замедляются из-за высокой базы 2024 года, когда выручка компании в DIY составила 163,1 млрд руб. (+139,8%).