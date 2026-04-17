Финансовые итоги 2025 года показали разрыв между выручкой и реальной доходностью музыкальной индустрии России. Крупнейшие игроки при росте выручки столкнулись со стагнацией или падением чистой прибыли.

Лидер отрасли, «Первое музыкальное издательство», увеличил выручку на 24,7% до 3,3 млрд руб., но сохранил чистую прибыль на уровне прошлого года — 739 млн руб. Похожая ситуация у «Студии Союз», где при обороте в 1,5 млрд руб. прирост прибыли составил лишь 1,9%.

В то же время компании Koala Music и S&P Digital показали резкое падение прибыли: при росте выручки до 1,9 млрд и 4,8 млрд руб. их чистая прибыль сократилась на 47,6% и 26,9% соответственно.

Рост выручки на 51–74,7% у VK Records и Lotus Music эксперты объясняют эффектом «нулевой базы» и стадией активного формирования каталогов. В частности, лейбл VK Records увеличил количество доступных треков до 11 тыс., что обеспечило рост прослушиваний на 64% и поддержало доходы от дистрибуции.

В целом рынок сталкивается с усилением финансового давления на издателей. Основными причинами падения прибыли стали повышение налога на прибыль до 25% с января 2025 года и изменение условий сотрудничества с исполнителями.

После ухода крупных иностранных правообладателей конкуренция за локальный контент усилилась, и российские компании начали увеличивать выплаты артистам, чтобы сохранить долю рынка. Расходы на удержание артистов и расширение штата выросли на фоне увеличения числа релизов (в среднем на 54% год к году). В результате даже при росте выручки рентабельность бизнеса снизилась.

