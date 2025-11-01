На сентябрь 2025 года в российских организациях (без учета малого и среднего бизнеса) было занято почти 33 млн штатных сотрудников и свыше 2 млн человек вне штата, из которых 1,6 млн работали по договорам ГПХ. Занятость по гражданско-правовым договорам показала рекордный рост — увеличение почти в 1,5 раза за год, тогда как численность штатных сотрудников осталась неизменной, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Freepik

За 20 лет доля работников по ГПХ в общей занятости выросла до 5%, причем наибольшее их количество сосредоточено в торговле, финансовой сфере, здравоохранении и образовании.

Эксперты выделяют несколько причин такого роста. В частности, во ВНИИ труда это связывают с легализацией неофициально занятых: за девять месяцев 2025 года было выведено из тени почти 600 тыс. человек.

Профессор Финансового университета Юлия Долженкова отмечает рост числа самозанятых (14,6 млн человек, +27% за год), развитие цифровых сервисов для привлечения удаленных исполнителей и распространение платформенной занятости. Дополнительным фактором стал кадровый дефицит, вынуждающий компании искать гибкие формы найма.

Для бизнеса ГПХ предлагает существенные преимущества. По словам экспертов, такой формат найма позволяет сокращать расходы на 30−50% за счет отсутствия обязательств по оплате отпусков, больничных и страховых взносов.

Кроме того, упрощается документооборот, появляется возможность быстрого роста численности персонала без соблюдения сложных процедур Трудового кодекса. При работе с самозанятыми компании также экономят на НДФЛ и организации рабочих мест.

Однако популярность ГПХ создает и серьезные риски. Работодатели часто подменяют трудовые отношения гражданско-правовыми, хотя исполнители фактически работают как штатные сотрудники.

ФНС уже проводит проверки и в случае переквалификации договоров доначисляет налоги и штрафы до 40% от неуплаченных сумм. Минтруд внедрил систему индикаторов риска, которые срабатывают при длительном сотрудничестве с самозанятыми на определенных условиях.

Особую озабоченность экспертов вызывает социальная защищенность работников. Самозанятые, не уплачивающие взносы в СФР, лишаются права на оплачиваемый отпуск по беременности и родам и другие социальные гарантии. Это может негативно сказаться на демографической ситуации и пенсионном обеспечении граждан в будущем.

В 2025 году благодаря системе контроля удалось восстановить трудовые права почти 11 тыс. человек. Однако для решения системных проблем необходимо усиление регулирования платформенной занятости и создание механизмов защиты прав работников в новых форматах занятости.