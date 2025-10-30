За первые девять месяцев 2025 года в России сильнее всего поднялись зарплатные предложения в маркетинге, рекламе и СМИ (+20,4%). Об этом свидетельствуют данные исследования «Работа.ру» и «СберПодбор», основанные на анализе более 300 тыс. вакансий, пишет «Прайм».

Freepik

На втором месте по темпам роста находится сфера услуг с показателем 18,8%, следом идет объединенный сектор IT и финансов с приростом 16,7%.

Параллельное изучение более 800 тыс. резюме выявило соответствующую динамику ожиданий соискателей. Наиболее заметный рост запросов наблюдается среди начинающих специалистов: в вакансиях без требований к опыту работы ожидания выросли на 12,1%, в стажировках — на 11,9%.

Среди опытных специалистов наибольший прирост ожиданий отмечен в сферах IT, маркетинга и финансов, где показатель достиг 9,3%.

Читайте также Россияне готовы жертвовать личным временем ради карьеры — опрос

Ранее стало известно, что в России сложилась устойчивая социальная норма — скрывать свои реальные доходы от ближайшего окружения. Согласно данным опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», 43% россиян намеренно занижают уровень своих заработков в разговорах с друзьями и коллегами, создавая иллюзию более скромного материального положения.

Эта практика оказалась почти в полтора раза более распространенной, чем противоположная тенденция к преувеличению благосостояния (29%). Лишь каждый четвертый (28%) сообщает о своих доходах честно.

Наиболее ярко эта культура финансовой скрытности проявляется среди жителей столицы и Подмосковья, где свои реальные заработки маскируют уже 52% опрошенных.