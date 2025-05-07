Холдинг «Росэл» (в составе «Ростеха») сообщил о создании трех новых моделей зондовых станций — высокоточного измерительного оборудования для контроля качества микроэлектронных компонентов. В компании отметили, что разработка позволит производителям создавать и проверять математические модели элементов современной техники, включая аппаратуру ГЛОНАСС, авиационные и автомобильные радары, а также оборудование для сетей 5G.

В корпорации рассказали, что особенностью новых станций стало применение сверхвысокочастотных монолитных интегральных систем. Там пояснили, что зондовый контроль критически важен при разработке и запуске в серийное производство микроэлектронных устройств, так как обеспечивает точное соответствие изделий заданным техническим параметрам.

Томский НИИ полупроводниковых приборов (входит в «Росэл») разработал для этих целей три модели: ручную станцию OmegaAir-150COAX и полуавтоматические Terra-200 и Terra-200T. В компании добавили, что оборудование адаптируется под конкретные виды измерений и обеспечивает высокоточное тестирование полупроводниковых приборов.

Генеральный директор «Росэла» Сергей Сахненко заявил, что представленные зондовые станции полностью заместили на российском рынке зарубежные аналоги. Он отметил, что по техническим характеристикам они не уступают импортному оборудованию, при этом закономерно выигрывают по стоимости. Также Сахненко заверил, что эффективность и надежность устройств подтверждена их использованием на предприятиях холдинга.

Новое оборудование уже применяется российскими производителями микроэлектроники, добавили в компании.