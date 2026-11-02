«Ростелеком» ведет переговоры с «Норникелем» о создании заглубленного («подземного») центра обработки данных (ЦОД). Такие площадки оператор рассматривает как дополнительный уровень защиты цифровой инфраструктуры от внешних угроз, сообщили «Ведомостям» топ-менеджер компании и источник, близкий к переговорам.

Unsplash

В «Ростелекоме» выделяют три уровня защиты ЦОДов: резервное хранение копий данных, распределение вычислительных мощностей между географически удаленными площадками и подземное размещение инфраструктуры. Конфигурацию объекта компания подбирает под потребности заказчика, его бюджет и требуемую мощность.

Еще один проект оператора — модульный ЦОД для «Фосагро», в котором «Ростелеком» выступает генеральным подрядчиком. О строительстве стороны объявили в сентябре 2025 года, однако будет ли объект заглубленным, собеседник «Ведомостей» не уточнил. Запросы издания в «Норникель» и «Фосагро» остались без ответа, представитель РТК-ЦОД от комментариев отказался.

Интерес к защищенным дата-центрам усилился на фоне изменения характера угроз. В середине октября 2026 года заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков заявил о необходимости создавать резервные ЦОДы «судного дня» для восстановления цифровых сервисов при повреждении основных площадок. В октябре от атак беспилотников пострадали дата-центры «Яндекса» и «Сбера».

В качестве площадок для ЦОДов могут использоваться отработанные угольные карьеры. Губернатор Кемеровской области Илья Середюк на Российской энергетической неделе предложил размещать там дата-центры и майнинговые комплексы. По его оценке, в карьере глубиной около 300 м можно установить здание высотой 10–16 этажей, а вода из выработок и подземных рек позволит сократить расходы на охлаждение.

Читайте также В России вырос спрос на резервные ЦОДы после атак беспилотников

В конце октября «Коммерсантъ» сообщил о рекомендациях Минцифры по защите ЦОДов от беспилотников. Документ предусматривает разделение объектов на три категории по значимости. Для стратегически важных площадок среди вариантов защиты названы подземное, скальное и бункерное размещение, укрепление зданий и резервирование данных.

Партнерство с «Норникелем» может быть обусловлено наличием у компании собственной энергетической инфраструктуры и опытом подземных работ. У нее есть электростанции, газовые месторождения и свободные мощности, которые ранее предлагались майнерам, отмечает независимый эксперт Артем Семенихин. По мнению заместителя директора УК ЗПИФ «Рентал ПРО» Петра Павелко, «Ростелеком» может предоставить заказчикам защищенную инфраструктуру для резервирования данных, а «Норникель» — компетенции в подземном строительстве и обеспечении безопасности шахт.

Главное ограничение таких проектов — стоимость. Наземный ЦОД в России в среднем обходится в 1,2–1,3 млрд руб. за 1 МВт IT-нагрузки, приводит Павелко расчеты iKS-Consulting. Заглубленный объект сопоставимой мощности и надежности может быть на 30–40% дороже, оценивает ведущий консультант компании Денис Патрикеев. Дополнительные расходы связаны с креплением и гидроизоляцией выработок, вентиляцией, газоконтролем, пожаротушением, эвакуацией и подъемом оборудования. При этом размещение под землей может снизить затраты на охлаждение. Стоимость также зависит от того, строится ли объект с нуля или создается на базе существующего сооружения, отмечает собственник и гендиректор ПСМ Андрей Медведев. Установка защитных конструкций на наземном ЦОДе, по оценке Патрикеева, увеличивает его стоимость на 5–10%.

Массовым этот формат вряд ли станет. По оценке Семенихина, к 2031 году на заглубленные ЦОДы может приходиться 1–3% потребности российского рынка — около 5–10 площадок мощностью 5–10 МВт каждая. Спрос будет исходить прежде всего от бизнеса и государства, которым нужна защита критичных сервисов. Генеральный директор «Свободных технологий инжиниринг» Евгений Вирцер также считает, что распространение таких объектов ограничат сложности с поиском площадок: они должны быть геологически стабильными и иметь доступ к энергомощностям и каналам связи.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.