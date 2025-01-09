Один из крупнейший производитель сельхозтехники в России «Ростсельмаш» в 2025 году прогнозирует снижение объема инвестиций в производство в два раза. Совладелец предприятия Константин Бабкин пояснил, что это связано со значительным падением спроса.

Комбайновый завод «Ростсельмаш» состоит из 13 предприятий, выпускающих агротехнику. Продуктовая линейка компании состоит из более чем 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.

По предварительным данным, в 2024 году общий объем инвестиций в развитие компании составил до 4 млрд руб., что на 20% меньше по сравнению с 2023 годом. На площадке Международной промышленной выставки «Иннопром-2024» в июле «Ростсельмаш» заявлял о намерении вложить около 15 млрд руб. в развитие производства сельхозтехники и тракторов.

По словам Бабкина, 2025 год будет непростым, так как нет причин для увеличения объемов продаж и производства. В связи с этим, компании пришлось сокращать инвестиционную программу раза в два.

«В будущем мы намерены и дальше инвестировать в производство компонентов, коробок передач, в разработку и постановку на производство строительно-дорожной техники», — сообщил он.

Также, по словам Бабкина, из-за снижения объемов продаж, дочернее предприятие «Клевер», которое занимается производством прицепной и навесной сельскохозяйственной и коммунальной техники на площадке в Таганроге, намерено отложить вывод производства на полную мощность.

Ранее сообщалось, что аграрные активы, выкупленные структурами экс-президента УГМК Искандера Махмудова и его партнера Ивана Юзефовича, могут объединиться в единый вертикально интегрированный агрохолдинг «Просторы». После консолидации совокупная площадь пахотных земель компании может достигнуть 450 тыс. га, а стоимость — 50 млрд руб.