Компания Coca-Cola столкнулась с волной негативной реакции после того, как решила заменить людей искусственным интеллектом в своей знаменитой рождественской рекламе. Множество пользователей в социальных сетях выразили свое недовольство, утверждая, что использование ИИ лишает рекламу человеческого тепла, за которое ее так любили.

Для многих людей по всему миру реклама Coca-Cola является символом начала Рождества. Впервые вышедший ролик в 1995 году показал зрителям красные грузовики-фургоны Coca-Cola, сверкающие огнями и доставляющие праздничные напитки по живописным заснеженным пейзажам. На протяжении более двух десятилетий эти фургоны стали неотъемлемой частью рождественской традиции, вызывая ощущение веселья и уюта в зимний период.

Каждый год Coca-Cola представляла различные варианты творческих решений и историй, связанных с праздником, но в этом году компания решила внести самые масштабные изменения в свою традиционную концепцию. Впервые в истории рекламы «Праздник к нам приходит» Coca-Cola объединила свои креативные ресурсы с технологиями искусственного интеллекта, заменив живых актеров на сгенерированных персонажей.

В рекламе этого года колонна грузовиков Coca-Cola проезжает по заснеженной деревне. Дверь грузовика открывается, и невидимая фигура мужчины протягивает стеклянную бутылку Coca-Cola Zero. Можно предположить, что это Санта, так как мельком видна его белая манжета и красный рукав. На улицах толпится народ в шерстяных шапках, радостно потягивая Coca-Cola Zero под саундтрек Holidays Are Coming. После этого Санта больше не появляется.

Такая реклама вызвала бурю негативных реакций в социальных сетях. Многие комментаторы выразили свое недовольство в жесткой форме. Например, один пользователь подчеркнул, что реклама стала символом «гибели искусства», утверждая, что искусственный интеллект не может передать ту же теплоту и искренность, что и живые актеры.

Coca-Cola заявила, что новая рекламная кампания, созданная совместно с тремя студиями искусственного интеллекта Secret Level, Silverside AI и Wild Card, была «эффективным» способом экономии времени и денег. А Хавьер Меза, директор по маркетингу Coca-Cola, сказал, что бренд адаптируется к «современным реалиям».

«Наша цель заключалась в том, чтобы адаптировать «Праздник к нам приходит» к современности, и лишь потом мы рассмотрели ИИ как возможное решение для этого», — объяснил Меза. Тем не менее, некоторые поклонники Coca-Cola все равно остались недовольны, заявив, что видео не хватает эмоций.

До этого Coca-Cola подверглась критике из-за чрезмерного использования пластика, несмотря на обещание организаторов сделать Олимпийские игры самыми экологичными. Компания разливала напитки в многоразовые стаканчики из пластиковых бутылок, однако большинство не оценили такую экоакцию.