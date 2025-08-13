Четыре из десяти (41%) российских компаний регулярно сталкиваются с уходом сотрудников к конкурентам, выявило исследование Русской Школы Управления (РШУ). Среди них 15% теряют кадры ежемесячно, а 26% — несколько раз в год. Опрос, проведенный во всех федеральных округах среди 1253 представителей бизнеса, подчеркивает растущую конкуренцию на рынке труда. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Лишь 8% компаний заявили об отсутствии случаев переманивания, в то время как 23% фиксируют их один-два раза в год, а 28% — раз в несколько лет.

В этих условиях работодатели вынуждены применять комплексные меры мотивации. Основным инструментом остаются финансовые поощрения — премии и бонусы используют 85% опрошенных. На втором месте идет профессиональное развитие через обучение, которое внедряют 72% компаний, помогая специалистам видеть перспективы внутри организации.

Среди других подходов популярны:

корпоративные события (47%);

улучшение социального пакета (42%);

введение гибкого графика или удаленной работы (34%);

создание карьерных путей для роста (30%).

В нематериальной мотивации лидирует признание заслуг сотрудников (72%), за ним следуют вовлечение в значимые проекты (55%), формирование сильной корпоративной культуры (53%) и предоставление регулярной обратной связи (52%). Дополнительно эффективны автономия в работе (49%) и участие в стратегических решениях (45%).

Для ключевых специалистов решающими факторами остаться в компании, по мнению работодателей, выступают конкурентная оплата труда (85%), возможности продвижения (70%), интересные задачи (53%) и баланс между работой и жизнью (51%). Менее значимы, но заметны признание достижений с вовлечением в управление (45%), гибкие условия (38%), корпоративная культура (36%), расширенный соцпакет (32%) и поддержка психического здоровья (25%).

По словам директора РШУ Анастасии Боровской, сотрудники все чаще ценят ощущение собственной значимости, участие в проектах и карьерные перспективы. При этом она подчеркнула отсутствие универсальных решений: HR-политика должна учитывать отрасль и нужды разных групп, включая влияние на стратегию для топ-кадров и гибкость для молодежи.