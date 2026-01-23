Рубль в конце 2025 — начале 2026 года стал одной из самых обсуждаемых валют. С начала 2025 года он укрепился к доллару почти на 24%, а к 23 января 2026-го курс опускался в район 76 руб. за $1. Для компаний, работающих с иностранными поставщиками и ИТ-продуктами, это выглядит как хорошая новость. Но эксперты, с которыми поговорил «Инк», предупреждают: эффект может оказаться временным.

Что поддержало рубль

Аналитики сходятся в том, что текущее укрепление рубля — результат не роста экономики, а сочетания технических факторов.

Во-первых, это высокая ключевая ставка ЦБ (до 21%), которая делает рублевые инструменты привлекательными и сдерживает отток капитала.

Во-вторых, продажи валюты со стороны Минфина и Банка России — на фоне падения экспортной выручки.

В-третьих, слабый импорт: санкции и логистические ограничения снижают спрос на валюту внутри страны.

Кто выигрывает прямо сейчас

Как отмечает доцент Финансового университета Евгений Сумароков, сильный рубль выгоден импортерам — в том числе ИТ-компаниям, закупающим зарубежное ПО, оборудование и компоненты.

«При укреплении рубля российский импортер может приобрести больше единиц одного и того же товара за ту же сумму в долларах или же купить то же количество за меньшую сумму. Это сокращение издержек может отразиться на конечных потребителях в виде снижения розничных цен или привести к увеличению прибыли импортера. Такая динамика может стимулировать потребительские расходы».

Особенно это важно на фоне рисков дефицита чипов, памяти, SSD и видеокарт в 2026 году, о которых уже предупреждают производители.

Почему радоваться рано

При этом макроэкономисты предупреждают: фундаментальных причин для долгосрочного укрепления рубля нет.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин указывает, что экспорт продолжает сокращаться, а дефицит валютной выручки пока сглаживается продажами ЦБ.

«Скорее причина в спекуляциях: геополитика опять дает надежду на быстрое окончание санкций», — считает он.

По его оценке, при текущих ценах на нефть у рубля есть потенциал ослабления во второй половине года. Консенсус-прогнозы аналитиков и Минфина сходятся на 85–92 руб. за доллар.

Что это значит для бизнеса

Для компаний, работающих с иностранными партнерами, текущий курс — скорее окно возможностей, чем новый «нормальный уровень».

Эксперты советуют:

не закладывать крепкий рубль в долгосрочные цены и бюджеты;

использовать укрепление для закупок и оптимизации затрат;

управлять валютными рисками — через хеджирование, валютные оговорки и баланс доходов и расходов в одной валюте.

Сильный рубль снижает издержки сегодня, но при развороте курса отсутствие стратегии может быстро съесть всю выгоду.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.