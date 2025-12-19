Совет директоров Центрального банка России на последнем в 2025 году заседании снизил ключевую ставку на 50 базисных пункта — до 16%. За год это самый низкий уровень ставки, регулятор снижал ее с рекордно высокого уровня 21% до нынешнего.

Ранее опрошенные «Инком» аналитики сошлись на том, что снижение ключевой ставки на 0,5 п.п., до 16% — наиболее вероятный сценарий. Вторым по вероятности вариантом была пауза на уровне уже установленных 16,5%. Его рассматривали как резервный, если ЦБ решит зафиксировать успехи по инфляции (в ноябре она снизилась до 6,6% после 7,7% в октябре) и «переждать» всплеск инфляционных ожиданий и предстоящий налоговый шок.

Как следует из пояснений ЦБ, экономика постепенно выходит на сбалансированный рост: темпы текущей инфляции в ноябре снизились, но инфляционные ожидания остаются повышенными, а кредитование — активным. Регулятор намерен сохранять жесткую ДКП до устойчивого возвращения инфляции к цели 4%, ожидая этого во второй половине 2026 года.

По словам Валерия Богинского, коммерческого директора инвестиционной платформы «Партнерские финансы», снижение ключевой ставки — это сигнал, что Банк России считает основные цели ДКП в целом достигнутыми и готов к осторожному смягчению политики при сохранении макроустойчивости.

«Речь не идет о быстром переходе к дешевым деньгам: банки продолжат учитывать инфляционные и регуляторные риски, поэтому эффект для кредитов будет постепенным и неравномерным. Для бизнеса это скорее повод пересмотреть отложенные проекты и подготовиться к возможному улучшению условий финансирования. Для инвесторов — начало этапа, когда на фоне снижения доходности депозитов возрастает интерес к альтернативам, но требования к качеству и прозрачности проектов становятся жестче», — сказал он.

В это же время президент России Владимир Путин, выступая на встрече с журналистами и населением по итогам год, отказался оценивать «достаточно этого снижения до 16% или нет», но заверил в самостоятельности и осторожности действий регулятора. Он отметил, что даже сниженный уровень «ключа» вызывает дискуссии, в том числе из-за снижения инвестиционной активности (–3,1% за три квартала). Однако, по его словам, кредитование остается высоким, а резкие колебания политики опасны для экономики.

«Вот это колебание туда-сюда — это самое плохое», — заявил Путин, подчеркнув, что задача ЦБ — не допустить нового всплеска инфляции и сохранить макроустойчивость.