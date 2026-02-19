Международный опрос почти 6 тыс. руководителей компаний из США, Великобритании, Германии и Австралии показал, что более 80% респондентов не замечают заметного влияния искусственного интеллекта ни на занятость, ни на производительность труда. Данные представило Национальное бюро экономических исследований (NBER).

Luke Jones/Unsplash

При этом 69% компаний уже используют ИИ в той или иной форме, а 75% планируют внедрить его в ближайшие три года. Чаще всего технологии применяют для генерации текста, создания визуального контента и обработки данных.

Более 90% опрошенных заявили, что за последние три года ИИ никак не повлиял на численность сотрудников. А 89% не заметили изменений в производительности, измеряемой как объем продаж на одного работника.

Однако те же руководители ожидают серьезных последствий в будущем. По прогнозам NBER, к 2028 году внедрение ИИ может привести к потере около 1,75 млн рабочих мест в четырех странах. Производительность при этом, по их мнению, вырастет на 1,4%.

Исследование дополняет данные PwC, Deloitte и Microsoft о том, что коммерческая выгода от ИИ пока не оправдывает ожиданий. Более половины опрошенных PwC не увидели ни роста прибыли, ни снижения затрат.

В Deloitte подсчитали, что 74% компаний хотят зарабатывать на ИИ, но получилось только у 20%. Тесты Microsoft Copilot в госведомстве Великобритании также не выявили повышения производительности. Руководитель проекта Microsoft Джаред Спатаро признал сложности с демонстрацией окупаемости инвестиций.

При этом глава отдела ИИ Microsoft Мустафа Сулейман заявил, что большинство задач, требующих работы за компьютером, будут автоматизированы в ближайшие полтора года. В Lenovo 94% опрошенных ожидают отдачи от инвестиций в ИИ.

Согласно опросу Gartner, 91% руководителей отделов обслуживания клиентов испытывают давление со стороны руководства, требующего внедрять ИИ. Почти 80% компаний планируют переводить сотрудников на новые позиции из-за автоматизации рутинных задач, но в сложных взаимодействиях без человека не обойтись. 84% руководителей намерены развивать у сотрудников новые навыки.

