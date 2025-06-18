Руководители российских ИТ-компаний на конференции «Как ИИ помогает МСП» в рамках ПМЭФ-2025 рассказали о востребованных технологиях на основе искусственного интеллекта для субъектов малого и среднего предпринимательства.

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«Сейчас, наверное, самая популярная тема — это применение генеративного искусственного интеллекта для поиска или для аналитики внутренних баз документов», — отметил директор по развитию технологий искусственного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов, добавив, что даже в его компании «полный зоопарк» различных внутренних документов.

Гендиректор компании по разработке ПО для бизнеса «СКБ Контур» Михаил Сродных в числе востребованных назвал сервис проверки контрагентов. «Это позволяет еще больший объем данных анализировать, нежели это делал бы либо наш консультант, либо непосредственно человек, который является клиентом», — сказал он.

Примером использования технологии для МСП является видеонаблюдение с ИИ для обеспечения безопасности в своих офисах и отделения, отметил глава компании в области компьютерного зрения и машинного обучения VisionLabs Дмитрий Марков. Среди других сценариев использования он назвал проход в офис по лицу с измерением времени прихода работников, что особенно популярно на промышленных предприятиях, и контроль качества выпускаемой продукции, когда камеры измеряют уровень брака.

«Хороший пример, когда у вас водитель такси или водитель какого-то транспортного средства, у него стоит камера, которая фактически измеряет уровень его усталости и в случае чего дает сигнал», — добавил Марков.

Эксперты сошлись во мнении, что ИИ — это основа конкурентоспособности бизнеса, а не способ «как сэкономить или как что-нибудь заработать». «Это (искусственный интеллект — „Инк“) способ остаться в бизнесе», — резюмировал Крайнов.