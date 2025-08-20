Производственный сектор выступает ключевым драйвером рынка облачных технологий, сообщил коммерческий директор Рег.облака (входит в «Рунити») Сергей Рыжков, передает корреспондент «Инка». Доля отрасли в аудитории компании на август 2025 года составила 9,2%. Впереди лишь ИТ-компании (39,9%), а также ритейл и e-commerce (27,6%).

Freepik

В компании отметили, что именно производственный сектор сейчас все активнее автоматизирует бизнес-процессы с помощью облака и внедряет искусственный интеллект.

За тройкой лидеров идут финансы и недвижимость (4,1%), строительство (3,1%), здравоохранение и соцуслуги (2,1%), транспорт и логистика (2,1%), HoReCa (1,7%) и образование (1,6%). Другие сектора в совокупности заняли 8,37%.

В компании также обратили внимание на снижение доли малого и среднего бизнеса среди клиентов по выручке. Так, в первом полугодии 2025 года сегмент микроклиентов (до 5 тыс. руб. в месяц на инфраструктуру) составил 16%, что на 1 п. п. меньше, чем за аналогичный период прошлого года (17%). Доля малых клиентов (5−50 тыс.) снизилась с 37% до 35%, а средние (50 — 500 тыс.) остались на уровне 26%. При этом на 4 п. п. выросла доля крупного бизнеса (свыше 500 тыс. руб.), с 19% до 23%.

Крупный бизнес также показал более высокий рост по абсолютному объему выручки: +55% за первые шесть месяцев 2025 года по сравнению с первым полугодием 2024-го. Другие сегменты выросли, но медленнее — на уровне рынка. Так, выручка от микроклиентов выросла на 28%, малого бизнеса — также на 28%, а среднего — на 34,5%.

Такую тенденцию в компании объяснили тем, что, как правило, инфраструктура малого и среднего бизнеса не растет. «Эти клиенты запускают какой-то проект, он годами живет и не требует дополнительных ресурсов», — отметил Рыжков.

Ранее исследование международной консалтинговой группы Specter Consulting Group (SCG) показало, что свыше 70% российских компаний малого и среднего бизнеса к 2027 году будут использовать облачные платформы для повышения конкурентоспособности. По данным SCG, облачные решения позволяют сократить расходы на ИТ-инфраструктуру до 96% по сравнению с традиционной моделью, ускорить запуск новых продуктов и обеспечить гибкость в масштабировании.