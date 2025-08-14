Игорь Бабушкин, один из сооснователей компании Илона Маска xAI, покинул стартап, чтобы основать собственную венчурную фирму, сфокусированную на безопасности искусственного интеллекта.

xAI

Семья Бабушкина иммигрировала из СССР после его развала. Сам исследователь окончил университет в Германии, работал в ЦЕРНе, Google DeepMind и OpenAI. После ухода из последней он основал компанию xAI вместе с Илоном Маском. Спустя полтора года работы Бабушкин объявил в X, что уходит из компании и создает Babuschkin Ventures. Новый стартап будет финансировать исследования и стартапы, работающие над безопасным ИИ.

Игорь отметил, что стоял у истоков xAI, создавая многие из «фундаментальных инструментов» для обучения моделей. Его уход стал еще одной громкой отставкой в империи Маска.

Реакция Илона Маска на уход была на удивление теплой. «Удачи, Игорь», — написал он в X, что многие сочли необычно дружелюбным на фоне его резких высказываний в адрес бывших коллег. Этот тон может свидетельствовать о том, что Маск, который сам часто говорит об опасностях ИИ, с пониманием относится к миссии Бабушкина.

Уход ключевого специалиста — это вызов для xAI, которая стремится конкурировать с гигантами, обладающими гораздо большими ресурсами. Уход Бабушкина, отвечавшего за инженерию в области инфраструктуры и прикладного ИИ, может замедлить развитие компании. Это происходит на фоне жесткой конкуренции, где OpenAI, Google и Anthropic стремительно наращивают свои возможности.

Для Игоря Бабушкина это смена парадигмы: от создания ИИ-продуктов к финансированию проектов, которые должны сделать ИИ более безопасным. Его новая миссия, вероятно, привлечет большой интерес со стороны инвесторов и регуляторов, которые все больше обеспокоены потенциальными угрозами сверхинтеллекта. Этот шаг отражает растущий тренд в ИИ-сообществе, где безопасность становится не менее важной, чем производительность.