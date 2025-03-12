Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» провела опрос российских компаний, официально не владеющих доменами. В исследовании приняли участие 700 представителей бизнеса, отвечающих за развитие, покупку необходимых IT-сервисов и решений и размещения онлайн-активов, таких как домены, сайты, хостинг, облачные хранилища, и серверы. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Исследование показало, что среди организаций, на чьи ИНН не зарегистрирован ни один адрес в зоне .ru или .рф, 11% все же владеют доменом и используют его для сайта или корпоративной почты. В 80% случаев он зарегистрирован на физическое лицо или подрядчика.

Многие представители бизнеса выбирают такие способы регистрации из-за удобства и простоты. Но ключевой причиной является давнее оформление.

Вместе с тем, около половины компаний не упускают возможности перерегистрировать адрес на юридическое лицо. Особенно это актуально после участившихся доменных споров между собственниками бизнеса.

Эксперты отмечают, что в случае, если организация забудет вовремя продлить доменное имя, оно перейдет в открытый доступ и ресурсы на утраченном адресе перестанут работать.

Операционный директор «Руцентра» Екатерина Боброва пояснила, что домен является одним из ключевых онлайн-активов бизнеса, которым важно грамотно распоряжаться и управлять для минимизации финансовых и репутационных рисков.

Она рекомендует компаниям регистрировать домен на юридическое лицо, так как в случае увольнения сотрудника, смены подрядчика или возникновения каких-либо споров на право владения доменом, эта мера позволит сохранить полный контроль над доменным портфелем компании.

Исследование также показало, что 12% компаний, имеющих сайт, но не имеющих доменов в зонах .ru или .рф, просто используют домены в других зонах.

Это не связано с ориентацией на зарубежный рынок или занятостью нужного имени. В то же время, более половины таких компаний не отрицают вероятность регистрации доменного имени в российских зонах в будущем.

Ранее «Руцентр» заявил о расширении своей витрины доменов. Она объединяет предложение по первичной регистрации незанятых доменных имен в более чем 750 различных зонах и каталог лотов вторичного рынка из почти 15 млн имен.