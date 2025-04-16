Онлайн-кинотеатр Premier, сервис вертикальных видео Yappy и ряд других IТ-компаний цифрового блока холдинга «Газпром-медиа» будут объединены под брендом национального видеохостинга Rutube. Об этом сообщил заместитель генерального директора, глава цифрового блока «Газпром-медиа» Сергей Косинский.

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По словам Косинского, «Газпром-Медиа» начнет объединение цифровых активов под общим брендом Rutube к концу года. Решение коснется IT-компаний, которые занимаются поддержкой профильных функций холдинга.

По его словам, Yappy будет трансформирован в Rutube Shorts, а онлайн-кинотеатр продолжит работу под названием Rutube Premier.

«Это станет логичным продолжением нашего стремления обеспечить максимальную бесшовность между платформами „Газпром-Медиа холдинга“ и предоставить пользователям большее количество контента разных форматов и тематик», — пояснил Косинский.

Он напомнил, что в прошлом году «Газпром-Медиа» сделал единую подписку для своих площадок, чтобы создать «эффективный канал дистрибуции контента для повышения вовлеченности аудитории». По его словам, компания продолжит работу над созданием уникального кросс-платформенного технологического бренда.