Каждый четвертый россиянин приобретает бывшие в употреблении (б/у) товары как минимум ежемесячно, а в целом с этим рынком знакомо подавляющее большинство населения (81%). К таким выводам пришла компания Tiburon Research, опросив 1000 мужчин и женщин 18−60 лет из городов с населением от 100 тыс. человек. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Российский рынок подержанных вещей демонстрирует устойчивую популярность. Ключевыми причинами такой вовлеченности остаются привлекательные цены и возможность найти уникальные, раритетные предметы.

При этом среди молодежи от 18 до 24 лет четко прослеживается тренд на осознанное потребление — для этого поколения экологичность такого подхода является мощным самостоятельным стимулом, что отличает их от старших возрастных групп.

Те, кто избегает покупок секонд-хенд, объясняют это предпочтением новых вещей (58%) или гигиеническими соображениями (39%). Большинство покупателей ищут товары в состоянии «как новый» или с незначительными следами использования, хотя молодежь и москвичи проявляют большую гибкость в этом вопросе.

Ландшафт торговли формируется вокруг проверенных каналов: у 58% аудитории уже есть любимые платформы и продавцы. Абсолютным лидером являются онлайн-площадки вроде Avito и Юлы (76%), особенно среди людей 35−44 лет. Молодежь 25−34 года активнее использует сообщества в соцсетях, а старшее поколение (45−60 лет) чаще заглядывает в комиссионные магазины.

Ключевым фактором доверия для 67% покупателей служит качественное описание и фото товара. Немаловажны и личное общение с продавцом, и его репутация (52%). Интересно, что мужчины значительно чаще женщин практикуют торг — 18% против 7% соответственно.

В целом большинство (76%) редко сталкивается с обманом, однако каждый пятый молодой покупатель 18−24 лет сталкивается с недобросовестными продавцами регулярно.

Что касается избавления от ненужных вещей, половина россиян (50%) отдает их знакомым или родственникам. Продажа на онлайн-площадках популярна у 42% населения. При этом почти 40% граждан по-прежнему просто выбрасывают ненужные вещи, и лишь 12% отправляют их на переработку.