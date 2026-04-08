Продажи обычного алкоголя в России падают. Спрос на его безалкогольные аналоги, напротив, растет двузначными темпами. По данным Росалкогольтабакконтроля, реализация пива в 2025 году сократилась на 16,7%, — до 607 млн дал.

При этом продажи безалкогольного пива за три года выросли на 15% в натуральном выражении и на 17% в денежном, сообщили в «Балтике». Доля сегмента в продажах компании приближается к 3%.

В «Пивоварнях Бочкарев» доля безалкогольного пива достигла 2,7%, увеличившись на 17% в денежном выражении. Компания сделала это направление стратегическим приоритетом: фокусный бренд «Крушовице 0.0» в первом квартале 2026 года вырос более чем вдвое. Маркетплейсы также фиксируют рост: на Ozon продажи безалкогольного пива в 2025 году выросли в 2,6 раза, на Wildberries — на 58%.



В 2025 году продажи безалкогольного вина выросли на 44%, сообщил ретейлер SimpleWine. Годом ранее рост составлял 76%. На Wildberries продажи безалкогольного игристого увеличились на четверть, вина — на 57%, глинтвейна — на 78%. В первом квартале 2026 года динамика ускорилась: продажи вина выросли на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом доля безалкогольного вина на рынке пока составляет менее 1%, отмечает член общественного совета при Минсельхозе Леонид Попович. Традиционного вина в 2025 году продано на 3,3% меньше — 56,8 млн дал.

В ресторанном сегменте спрос на безалкогольные напитки вырос на 15–30% в зависимости от заведения. При этом покупатели по-прежнему выбирают классические винные страны: в январе—феврале 2026 года лидировали Италия (35%), Франция (25%) и Германия (23%).

Производство безалкогольных напитков сложнее обычного. Спирт из вина или пива удаляют с помощью специального оборудования, объясняет эксперт Денис Пузырев. Это делает продукт дороже. В «Балтике» отмечают, что если в 2025 году безалкогольное пиво было в среднем на 3% дешевле, то в 2026-м уже на 1% дороже. В ресторанах бутылка безалкогольного вина может стоить 5400–6900 рублей.

Российские производители не спешат расширять линейку безалкогольных вин. Причина — законодательные ограничения. Разрешен только один метод деалкоголизации, требующий дорогой лицензии. В итоге такую продукцию выпускают в основном небольшие игроки, тогда как крупные компании, такие как «Фанагория», предлагают альтернативу — напитки на основе виноградного сока.

Основные потребители безалкогольного пива — люди 25–45 лет с активным образом жизни, сообщили в «Балтике». Молодежь 18–25 лет, по данным «Пивоварен Бочкарев», рассматривает такие напитки как альтернативу газировке. В ресторанах отмечают, что безалкогольное вино чаще заказывают водители, беременные, а также те, кто не хочет выпадать из компании. В SimpleWine добавляют, что максимальную лояльность категории демонстрируют потребители с высоким доходом, готовые платить вдвое больше средней цены.

Сегмент безалкогольных крепких напитков остается нишевым. В «Алкогольной Сибирской Группе» прогнозируют, что его доля не превысит 2% рынка. При этом качество постепенно растет. Если раньше безалкогольный джин-тоник воспринимался как шутка, сегодня это уже полноценный продукт, отмечают рестораторы.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.