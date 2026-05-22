Российский рынок дистрибуции электроники и бытовой техники переживает крупнейшую перестройку за последние годы. Высокие ставки, слабый спрос и рост влияния маркетплейсов ломают привычную модель продаж через склады и розничные сети. По оценкам участников рынка, в 2025 году сегмент сократился на 20−35% в деньгах.

Главный удар пришелся по классической модели дистрибуции, построенной на кредитных закупках крупных партий товара. Средняя ключевая ставка ЦБ в 2025 году составила 19,2%, из-за чего хранить и финансировать складские запасы стало намного дороже. В OCS оценивают падение рынка в 30–35%, в «Марвел-Дистрибуции» — в 25–30%. Участники рынка говорят о резком снижении потребительской активности и переносе части проектов на неопределенный срок.

Дополнительное давление создали сокращение кредитования и изменение поведения покупателей. По данным ЦБ, выдача потребкредитов в 2025 году снизилась на 14%, тогда как объем вкладов населения вырос до 67 трлн руб. Покупатели стали дольше пользоваться техникой, чаще выбирать бюджетные модели и откладывать крупные покупки. В «М.Видео» отмечают, что цикл обновления устройств растет, а различия между поколениями техники становятся менее заметными.

В этих условиях рынок быстро уходит к маркетплейсам. По оценке «М.Видео», уже в первом квартале 2026 года на онлайн-площадки приходилось более 60% продаж техники в штуках и около 40% в деньгах. В ряде категорий их доля достигает 75%. Платформы концентрируют трафик, формируют цены и диктуют поставщикам условия по скидкам, комиссиям и отсрочкам платежей.

Маркетплейсы растут за счет ослабления традиционной розницы и дистрибуции. Wildberries сообщил, что продажи электроники и крупной бытовой техники в 2025 году выросли более чем вдвое, а в 2026 году сегмент сохраняет трехзначные темпы роста. Главными драйверами компания называет развитие логистики и расширение ассортимента.

Сильнее всего кризис ударил по сегментам, зависимым от кредитного спроса, прежде всего смартфонам и ноутбукам. По оценке «Марвел-Дистрибуции», рынок смартфонов может сократиться с 25 млн устройств в 2025 году до 21 млн в 2026-м. При этом стабильный спрос сохраняется на запчасти и комплектующие — пользователи все чаще предпочитают ремонт покупке новой техники.

Участники рынка ожидают дальнейшего ослабления классической дистрибуции. Продажи электроники постепенно переходят в платформенную модель, а влияние традиционных поставщиков и розничных сетей продолжает снижаться.

