Рынок элитного жилья Москвы в третьем квартале 2025 года демонстрирует противоречивую динамику: при значительном росте цен наблюдается устойчивое снижение количества сделок. Это показало исследование агентства элитной недвижимости Kalinka Ecosystem, пишет ТАСС.

Freepik

По данным аналитиков, средневзвешенная стоимость элитной новостройки достигла 1,5 млн руб. за кв. м, что на 12% выше показателя третьего квартала 2024 года. При этом количество сделок в июле-сентябре сократилось на 13% в годовом сопоставлении. Всего было заключено 424 сделки на общую сумму 73,8 млрд руб.

Динамика по сегментам:

● Класс «делюкс» (45% от всего предложения):

— цена выросла на 10% за год, до 3,1 млн руб. за кв. м.;

— количество сделок упало на 26%, до 62;

— Спрос сместился в готовые проекты, где средняя цена сделки составила 2,4 млн руб. за кв. м.

● Премиум-класс (55% от всего предложения):

— продемонстрировал взрывной рост цен на 25% за год, до 1,4 млн руб. за кв. м.;

— падение числа сделок составило 11% (362 сделки);

— средневзвешенная цена сделки в сегменте выросла на 22%, до 1,2 млн руб. за кв. м.

Аналитики связывают спад активности с ожиданиями снижения ключевой ставки, высоким уровнем цен и оттоком части покупателей на вторичный рынок.

Несмотря на это, по итогам девяти месяцев 2025 года рынок показывает рост: заключено 1 452 сделки (+6% к 2024 году) на сумму свыше 246,5 млрд рублей (+28%).

На четвертый квартал эксперты прогнозируют оживление спроса, связанное со стремлением инвесторов сохранить капитал. Однако суммарный результат квартала, вероятно, не дотянет до показателей конца 2024 года. В целом за 2025 год ожидается снижение количества сделок на 10%, при этом объем продаж в рублях, напротив, вырастет не менее чем на 10% благодаря значительному росту цен.