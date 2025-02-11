Эксперты «Яндекс Путешествий» в январе выявили тенденцию к раннему бронированию. Россияне начали активнее искать и резервировать отели и апартаменты на майские праздники, хотя до самих выходных еще довольно долго. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличение горизонта бронирования наблюдается как внутри России, так и за рубежом. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».
Майские праздники традиционно являются популярным временем для путешествий у россиян благодаря длинным выходным и наступлению весны. Эксперты отмечают, что россияне стали заранее планировать зарубежные поездки. По данным бронирований, отели и квартиры за границей, как в ближнем зарубежье, так и в дальнем, стали резервировать раньше, чем обычно. Наибольшую положительную динамику показали:
Более длительной подготовки в этом году потребовали и ряд российских регионов:
Путешественники стали также заранее бронировать отели и апартаменты в ряде российских городов. Лидерами оказались:
Кроме этого, эксперты отметили изменения в предпочтениях россиян к зарубежным и внутрироссийским направлениям отдыха. В 2025 году наибольший рост спроса на майские бронирования относительного предыдущего года среди зарубежных стран показали:
Среди крупных регионов России наибольшую популярность продемонстрировали:
Не только федеральные округа, но и некоторые регионы показали рост количества запросов на майские поездки. Так, увеличилось число бронирований в Иркутскую (почти в девять раз), Тамбовскую (в 8,5 раз) и Ивановскую (больше чем в шесть раз) области.
В пять раз вырос интерес к Карачаево-Черкесской Республике, а также к Новгородской и Саратовской областям. Спрос на поездки в Астраханскую, Вологодскую и Новосибирскую области, а также в Адыгею, увеличился более чем в четыре раза.
Помимо этого, эксперты «Яндекс Путешествий» назвали топ-10 быстрорастущих направлений, которые больше всего выросли за год по спросу на бронирования:
Многие жители России стремятся использовать майские выходные для отдыха и новых впечатлений. Раннее бронирование позволяет выбрать наиболее подходящий вариант размещения, забронировать лучшие места и сэкономить. Кроме того, заранее спланированная поездка дарит уверенность и позволяет спокойно готовиться к долгожданному отдыху.
Напомним, что недавно эксперты, основываясь на данных Росстата, выяснили, что самыми гостеприимными регионами России являются Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Для анализа регионов использовались 16 факторов и динамика оценки по ним за последние пять лет.