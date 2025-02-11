Эксперты «Яндекс Путешествий» в январе выявили тенденцию к раннему бронированию. Россияне начали активнее искать и резервировать отели и апартаменты на майские праздники, хотя до самих выходных еще довольно долго. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличение горизонта бронирования наблюдается как внутри России, так и за рубежом. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Майские праздники традиционно являются популярным временем для путешествий у россиян благодаря длинным выходным и наступлению весны. Эксперты отмечают, что россияне стали заранее планировать зарубежные поездки. По данным бронирований, отели и квартиры за границей, как в ближнем зарубежье, так и в дальнем, стали резервировать раньше, чем обычно. Наибольшую положительную динамику показали:

Абхазия — туристы начинают готовится к поездке в среднем за 163 дня, рост горизонта бронирования составил 23,7%;

Италия — за 143 дня, 18,6%;

Армения — за 143 дня, 16,1%;

Узбекистан — за 136 дней, 10,6%;

Беларусь — за 145 дней, 4,4%.

Более длительной подготовки в этом году потребовали и ряд российских регионов:

Республика Марий Эл — за 143 дня, 18,9%;

Чувашская Республика — 136 дней, 14,1%;

Псковская область — 143 дня, 13,7%;

Калининградская область — 149 дней, 13%;

Рязанская область — 149 дней, 9,9%;

Новгородская область — 148 дней, 7,5%;

Республика Алтай — 143 дня, 7,3%;

Костромская область — 139 дней, 5,2%;

Республика Северная Осетия — Алания — 147 дней, 4,1%;

Республика Татарстан — 150 дней, 3,9%.

Путешественники стали также заранее бронировать отели и апартаменты в ряде российских городов. Лидерами оказались:

Рязань (147 дней, 22,5%);

Светлогорск (168 дней, 22,2%);

Йошкар-Ола (142 дня, 18,9%);

Ереван (143 дня, 16,1%);

Псков (146 дней, 15,6%.

Кроме этого, эксперты отметили изменения в предпочтениях россиян к зарубежным и внутрироссийским направлениям отдыха. В 2025 году наибольший рост спроса на майские бронирования относительного предыдущего года среди зарубежных стран показали:

Объединенные Арабские Эмираты — рост в 17,5 раз;

Италия — рост почти в девять раз;

Франция — рост больше чем в восемь раз;

Турция — рост почти в семь раз;

Испания — рост почти в шесть раз.

Среди крупных регионов России наибольшую популярность продемонстрировали:

Сибирь — спрос вырос более чем в три раза;

Приволжье — почти в три раза;

Северный Кавказ — в 2,5 раза.

Не только федеральные округа, но и некоторые регионы показали рост количества запросов на майские поездки. Так, увеличилось число бронирований в Иркутскую (почти в девять раз), Тамбовскую (в 8,5 раз) и Ивановскую (больше чем в шесть раз) области.

В пять раз вырос интерес к Карачаево-Черкесской Республике, а также к Новгородской и Саратовской областям. Спрос на поездки в Астраханскую, Вологодскую и Новосибирскую области, а также в Адыгею, увеличился более чем в четыре раза.

Помимо этого, эксперты «Яндекс Путешествий» назвали топ-10 быстрорастущих направлений, которые больше всего выросли за год по спросу на бронирования:

Рязань — больше чем в восемь раз;

Каменномостский — в шесть раз;

Терскол — почти в шесть раз;

Светлогорск — в 5,5 раз;

Архыз — в пять раз;

Великий Новгород — почти в пять раз;

Вологда — почти в пять раз;

Пятигорск — почти в четыре раза;

Суздаль — почти в четыре раза;

Пушкин — почти в четыре раза.

Многие жители России стремятся использовать майские выходные для отдыха и новых впечатлений. Раннее бронирование позволяет выбрать наиболее подходящий вариант размещения, забронировать лучшие места и сэкономить. Кроме того, заранее спланированная поездка дарит уверенность и позволяет спокойно готовиться к долгожданному отдыху.

Напомним, что недавно эксперты, основываясь на данных Росстата, выяснили, что самыми гостеприимными регионами России являются Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург. Для анализа регионов использовались 16 факторов и динамика оценки по ним за последние пять лет.