Рынок закупок в сфере информационной безопасности в России показал рост в 2025 году, достигнув объема 191,7 млрд руб., что на 9,3% больше, чем в предыдущем году. Согласно аналитике СКБ «Контур», основной драйвер роста — не увеличение числа сделок, а их укрупнение: заказчики все чаще выбирают комплексные решения «под ключ».

При этом общее количество завершенных закупочных процедур выросло еще более значительно — на 16,2%, составив 51,3 тыс. Наибольший прирост по числу сделок показали малые закупки (до 600 тыс. руб.) — их стало больше на 32,4%. Коммерческий сегмент также увеличил количество процедур на 14,1%.

В стоимостном выражении картина была неоднородной. Госзакупки по закону 44-ФЗ выросли на 12,6%, достигнув 128,19 млрд руб., а по 223-ФЗ — на 20,6%, до 45,83 млрд. Малые закупки показали почти двукратный рост в деньгах, поднявшись с 2,27 до 4,23 млрд руб. В то же время объем коммерческого сегмента сократился с 21,33 до 13,40 млрд руб., несмотря на увеличение количества сделок.

Важной тенденцией года стал продолжающийся рост средней начальной максимальной цены контракта (НМЦК) в регулируемых закупках. По 44-ФЗ этот показатель увеличился с 9,19 до 10,23 млн руб., по 223-ФЗ — с 8,31 до 9,84 млн руб. Параллельно выросла и средняя глубина снижения цены в ходе торгов, что говорит о сохранении высокой конкурентной среды среди поставщиков.

Как пояснил заместитель руководителя продуктовой группы «Контур. Эгида» Юрий Драченин, рост объема рынка при относительно стабильном количестве процедур указывает на устойчивый спрос на более дорогие и комплексные решения.

Одной из причин является практика укрупнения лотов: заказчики все чаще объединяют в одной закупке поставку программного обеспечения, его внедрение, интеграцию и последующее техническое сопровождение. Такой подход упрощает управление проектами, но одновременно повышает требования к квалификации исполнителей и закономерно увеличивает начальную стоимость контрактов.

Директор по продуктовой стратегии UserGate Иван Чернов соглашается, что для заказчиков работа с единым подрядчиком зачастую оказывается более удобной, упрощая логистику, договорную работу и постпродажное обслуживание. По его оценке, рынок информационной безопасности, пережив период активного роста, вступил в фазу плавной стабилизации.

Коммерческий директор «Код Безопасности» Федор Дбар называет общий рост рынка в 9,3% умеренным, отмечая, что после посткризисного всплеска сектор возвращается к своим традиционным, более предсказуемым темпам развития. Что касается перспектив на ближайший год, эксперты не ожидают резкого рывка, однако отмечают потенциал роста в отдельных нишах, например, в сегменте платформ для защиты данных (DSP).

