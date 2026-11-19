Российский рынок инженерного программного обеспечения и ИТ-услуг к 2030 году может вырасти с 65,2 млрд до 118,7 млрд руб. Такой прогноз приводят аналитики J’son & Partners Consulting. Спрос поддерживают импортозамещение, требования к использованию отечественных решений и заказы промышленных и инфраструктурных компаний. Среди сдерживающих факторов — сокращение строительной активности и высокая доля нелицензионного ПО.

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Исследование охватывает системы автоматизированного проектирования (САПР), технологии информационного моделирования (ТИМ, или BIM) и среды общих данных. Более половины рынка приходится на САПР. Сегмент ТИМ, по прогнозу аналитиков, увеличится с 5,8 млрд руб. в 2025 году до 16,4 млрд руб. к 2030-му.

Основными драйверами спроса станут проекты топливно-энергетического комплекса и инфраструктурного строительства, а также требования по импортозамещению в сфере критической информационной инфраструктуры. Дополнительный стимул — обязательное применение ТИМ при подготовке проектной и рабочей документации. В «СиСофт Девелопмент» также рассчитывают на спрос со стороны проектов на новых территориях и работ по восстановлению промышленных объектов.

При этом строительный рынок сокращается. По данным Росстата, объем выполненных работ в январе—сентябре 2026 года снизился на 2,1% год к году, до 13 трлн руб. Высокая стоимость финансирования ограничивает запуск новых проектов. Коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин не ожидает быстрого восстановления жилищного строительства в 2027 году из-за дорогих кредитов и изменения условий семейной ипотеки. Схожие трудности испытывает коммерческая недвижимость.

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Еще один барьер для разработчиков — разрыв между закупками российского ПО и его фактическим использованием. К концу 2023 года отечественные САПР занимали 90% официальных закупок, но на российские продукты приходилось только 15–20% используемых лицензий. По оценке «Нанософт», до 70% инженерного ПО применяется без лицензии.

Не все компании, закупившие BIM-системы, используют их в производственных процессах. Часть застройщиков создает цифровые модели только для прохождения экспертизы, не применяя их на стройплощадках. В «Софтлайн Решениях» отмечают, что требования к наличию модели не всегда сопровождаются контролем ее практического использования.

Переход на отечественные системы требует переноса данных и библиотек, обучения сотрудников и интеграции программ с существующей инфраструктурой. Эти затраты и риск срыва сроков сдерживают миграцию, несмотря на требования импортозамещения. Поэтому рост рынка будет зависеть не только от новых закупок, но и от того, смогут ли разработчики обеспечить реальное внедрение своих продуктов.

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