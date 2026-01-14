Россияне все чаще предпочитают не тратить на борьбу с последствиями застолий драгоценное время отдыха и обращаются к профессионалам, доверяя им генеральную уборку после праздников. Эксперты Авито Услуг изучили, как изменился спрос на услуги клининга в первые дни января 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и выявили регионы с наиболее заметным ростом интереса к таким услугам. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Согласно данным платформы, с 1 по 11 января 2026 года запросы на базовую уборку жилья — мытье полов и сантехники, протирание пыли, вынос мусора и наведение порядка в комнатах — выросли в 2,3 раза. Параллельно расширилось и предложение: количество заявок от профессиональных клинеров увеличилось на 91%. Стоимость их работы начинается в среднем от 1 тыс. руб. за час.

Праздничный период также стимулировал спрос на чистку текстиля. После визитов гостей ковры и дорожки требуют особого внимания, и интерес к услугам по их восстановлению вырос на 7% по сравнению с первыми днями января прошлого года.

При сравнении с непосредственно предпраздничным периодом рост спроса выглядит еще более выраженным: в первые дни января запросы на уборку были на 80% выше, чем в декабре 2025-го. Это связано с закономерным увеличением количества бытового мусора и общего загрязнения жилья во время продолжительных праздников.

Географически наибольший рост интереса к услугам клинеров аналитики Авито Услуг зафиксировали в Тульской области и на Камчатке, где жители искали специалистов в 2,6 раза чаще, чем годом ранее. Во Владимирской области спрос увеличился в 2,1 раза, в Саратовской — на 59%, а в Томской области — на 45%.