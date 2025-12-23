«Яндекс» объявил о приобретении DIKIDI — популярной платформы для взаимодействия с клиентами в сфере услуг. С ее помощью салоны красоты, фитнес-клубы, автосервисы и частные мастера по всей России могут организовывать онлайн-запись, контролировать расписание и автоматизировать бизнес-процессы.

Helena Lopes, Unsplash

Сделка даст «Яндексу» возможность предложить малому и среднему бизнесу в сфере услуг эффективные инструменты для роста и развития. DIKIDI сможет расширять платформу, опираясь на технологии и инфраструктуру «Яндекса», а пользователи получат новые удобные способы поиска и бронирования услуг, включая функции с поддержкой Алисы AI.

После завершения сделки DIKIDI сохранит свой бренд и команду. Клиенты продолжат работать с сервисом в привычном режиме, принимая заказы и управляя расписанием. Закрытие сделки ожидается в январе 2026 года.

«Яндекс» также планирует усилить платформу за счет системы эффективного привлечения клиентов на основе глубокого анализа данных и интегрировать финтех- и ИИ-продукты для бизнеса.

Кроме этого, «Яндекс» планирует выпускать собственные электромобили для такси. Компания активно развивает собственный таксомотор под брендом UMO 5. Торговая марка уже зарегистрирована, а переговоры о производстве с китайским автоконцерном GAC, судя по всему, уже активно ведутся.