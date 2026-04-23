В первом квартале компьютерные клубы в России увеличили совокупную выручку на 26% год к году, а число точек выросло на 25%. Такие данные приводит Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ), в которую входят Colizeum, True Gamers и CyberX.

На конец марта медианная выручка одного клуба составила 847 тыс. руб. — на 3,3% больше, чем годом ранее. Доход с одного посетителя рос быстрее: медианное значение увеличилось до 1,5 тыс. руб. против 1,4 тыс. руб. годом ранее (+12,3%).

Часть оборота продолжает смещаться в сторону дополнительных сервисов. Доля продаж бара и других услуг, не связанных с оплатой игрового времени, увеличилась на 0,2%.

Месячная аудитория достигла 1,25 млн уникальных посетителей — на 12,1% больше, чем годом ранее. Растет и приток новых клиентов: показатель марта превысил прошлогодний уровень на 17,8%.

Москва остается крупнейшим рынком по числу клубов, посещаемости и общей выручке. При этом по медианной выручке на один клуб столица уступает ряду городов. Более высокие показатели зафиксированы во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Наибольший рост выручки одного клуба год к году показали Волгоград (+67%), Пятигорск (+53%), Саратов (+49%) и Якутск (+40%).

