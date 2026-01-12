Мировой рынок полупроводников показал впечатляющий рост в 2025 году. Согласно предварительным данным аналитической компании Gartner, общая выручка от продаж достигла $793 млрд, что на 21% выше результата предыдущего года.

Freepik

Ключевым драйвером этого бума стал беспрецедентный спрос на полупроводники для искусственного интеллекта, включая специализированные процессоры, память с высокой пропускной способностью (HBM) и сетевые компоненты. На их долю в прошедшем году пришлось почти треть всех продаж в отрасли.

Старший главный аналитик Gartner Раджив Раджпут отметил, что это доминирование будет только усиливаться. По прогнозам компании, в 2026 году общемировые расходы на инфраструктуру для ИИ превысят отметку в $1,3 трлн.

Рейтинг крупнейших производителей полупроводников претерпел заметные изменения. Компания NVIDIA не только укрепила лидерство, но и стала первым в истории производителем, чья годовая выручка от продажи полупроводников превысила $100 млрд. Ее отрыв от Samsung Electronics, сохранившей второе место, составил $53 млрд. Более 35% общего роста отрасли в 2025 году обеспечила именно NVIDIA.

Тройку лидеров замкнула SK Hynix, поднявшаяся на третье место благодаря доходу в $61 млрд, что на 37% больше, чем в 2024 году. Этот скачок напрямую связан с высоким спросом на память HBM, используемую в серверах для искусственного интеллекта. В то же время Intel продолжила терять позиции, завершив год с долей рынка в 6%, что вдвое меньше показателя 2021 года.

Детализированные данные от Gartner показывают, что в 2025 году на долю памяти HBM пришлось 23% всего рынка DRAM, а объем ее продаж превысил $30 млрд. Продажи процессоров для ИИ перешагнули отметку в $200 млрд.

Аналитики прогнозируют, что к 2029 году на долю полупроводников для искусственного интеллекта будет приходиться уже более половины общего объема продаж на мировом рынке.