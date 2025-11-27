Российский рынок труда для специалистов по обучению искусственного интеллекта показывает исключительную динамику. Согласно данным исследования hh.ru, которые приводит ТАСС, по итогам октября 2025 года максимальные зарплаты ИИ-тренеров достигли 300,4 тыс. руб., при этом медианное значение заработной платы составило 104,3 тыс. руб.

Freepik

За неполный 2025 год количество вакансий для ИИ-тренеров увеличилось на рекордные 80% по сравнению с показателями 2024 года. Наибольшая доля предложений работы приходится на сферу IT и системной интеграции (28%), следом идет финансовый сектор с 18% вакансий.

Значительный спрос формируется в смежных отраслях: по 5% вакансий представлено в медиа, маркетинге, рекламе, PR, дизайне и продюсировании, а также в консалтинге, аутсорсинге и юридических услугах.

Медианная зарплата ИИ-тренеров за год выросла на 12,5 тыс. руб., достигнув 104,3 тыс. руб. При этом диапазон предлагаемого дохода остается достаточно широким — от 53,6 тыс. руб. на начальном уровне до максимальных 300,4 тыс. руб. для опытных специалистов. Такой разброс свидетельствует о формировании многоуровневой системы оплаты труда в этой новой профессиональной области.

ИИ-тренеры выполняют критически важную функцию в разработке систем искусственного интеллекта — они занимаются оценкой и корректировкой работы языковых моделей, обеспечивая их адекватность и точность ответов.

Рост спроса на таких специалистов отражает ускорение процессов цифровизации в различных отраслях экономики и расширение применения AI-технологий в бизнес-процессах.