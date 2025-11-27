Новости

Рынок труда для специалистов по ИИ показал рекордный рост

Российский рынок труда для специалистов по обучению искусственного интеллекта показывает исключительную динамику. Согласно данным исследования hh.ru, которые приводит ТАСС, по итогам октября 2025 года максимальные зарплаты ИИ-тренеров достигли 300,4 тыс. руб., при этом медианное значение заработной платы составило 104,3 тыс. руб.

Freepik

За неполный 2025 год количество вакансий для ИИ-тренеров увеличилось на рекордные 80% по сравнению с показателями 2024 года. Наибольшая доля предложений работы приходится на сферу IT и системной интеграции (28%), следом идет финансовый сектор с 18% вакансий.

Значительный спрос формируется в смежных отраслях: по 5% вакансий представлено в медиа, маркетинге, рекламе, PR, дизайне и продюсировании, а также в консалтинге, аутсорсинге и юридических услугах.

Медианная зарплата ИИ-тренеров за год выросла на 12,5 тыс. руб., достигнув 104,3 тыс. руб. При этом диапазон предлагаемого дохода остается достаточно широким — от 53,6 тыс. руб. на начальном уровне до максимальных 300,4 тыс. руб. для опытных специалистов. Такой разброс свидетельствует о формировании многоуровневой системы оплаты труда в этой новой профессиональной области.

ИИ-тренеры выполняют критически важную функцию в разработке систем искусственного интеллекта — они занимаются оценкой и корректировкой работы языковых моделей, обеспечивая их адекватность и точность ответов.

Рост спроса на таких специалистов отражает ускорение процессов цифровизации в различных отраслях экономики и расширение применения AI-технологий в бизнес-процессах.

