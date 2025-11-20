Московский рынок вторичного жилья показал в октябре настоящий всплеск активности. По данным Росреестра, было зарегистрировано почти 14 тыс. сделок — это самый высокий показатель за весь 2025 год. Октябрьский результат оказался значительно лучше не только сентября, но и прошлогоднего октября, пишут «Ведомости».

Freepik

При этом эксперты отмечают, что официальная статистика Росреестра включает в себя не только «чистые» вторичные квартиры, но и сделки с недавно сданными новостройками, что несколько искажает реальную картину.

Такой рост объясняется несколькими причинами. Главная из них — постепенное снижение ключевой ставки, которое сделало ипотеку немного доступнее. Хотя кредиты все еще остаются дорогими для большинства покупателей, даже небольшое снижение процентных ставок подтолкнуло многих к решению купить жилье.

Также на рынок вышли покупатели, которые присматривали квартиры еще летом, но не решались на покупку. Особенно заметна активность в сегменте дорогого жилья бизнес-класса. Многие понимают, что с дальнейшим снижением ставок цены на недвижимость могут начать расти, и спешат совершить покупку сейчас.

Еще один важный фактор — переток спроса с рынка новостроек. После сокращения льготных программ ипотеки готовое жилье стало выглядеть привлекательнее, особенно учитывая существенную разницу в цене между первичным и вторичным рынком.

