«Российские железные дороги» приступили к испытаниям автономного робота-уборщика на Белорусском вокзале Москвы. Робот задействован на привокзальной площади и платформах — двух принципиально разных по характеристикам зонах с перепадами высот и постоянным пассажиропотоком.

РЖД

РЖД планирует выводить все больше таких роботов в рамках курса на внедрение современных технологий обслуживания вокзальной инфраструктуры.

Ключевая особенность системы — полная автономность навигации. Робот самостоятельно строит маршрут по территории вокзала, адаптируясь к постоянно меняющейся обстановке без участия оператора. Камера с модулем компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта распознает мусор на поверхности и направляет робота к этому месту для уборки.

Отдельный контур сенсоров фиксирует людей, животных и препятствия и в режиме реального времени корректирует траекторию движения. При перемещении машина подает световые и звуковые сигналы.

Производительность робота, по данным РЖД, составляет 2,2 тыс. кв. м в час; он рассчитан на эксплуатацию на площадях свыше 100 тыс. кв. м. Машина имеет функцию автоматической подзарядки и, по словам представителей РЖД, может работать практически круглосуточно при минимальном участии обслуживающего персонала.



Выбор Белорусского вокзала для испытаний не случаен: сочетание открытой привокзальной площади и крытых платформ создает для автономной машины разнородную операционную среду — перепады высот, переменное освещение, нерегулярный поток людей. Успешное прохождение тестов в таких условиях существенно расширяет потенциальный круг объектов для тиражирования технологии.

Читайте также Роботы вместо людей: в Петербурге автоматизируют работу депо

По итогам испытаний специалисты холдинга оценят эффективность технологии и примут решение о возможности ее внедрения на других вокзальных комплексах страны.

РЖД управляет сетью из нескольких сотен вокзалов по всей России, поэтому при положительных результатах тестирования речь может идти о системном переходе к автоматизированной уборке на крупных транспортных узлах.



Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.