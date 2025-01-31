В феврале в России вступает в силу ряд новых законов. АвтоУСН станет более доступной и начнет действовать стандарт профессиональной мобильной связи. Также произойдет индексация выплат и пособий задним числом, а Ozon отменит сервисные взносы для ПВЗ.

С 1 февраля будут проиндексированы более 40 социальных пособий и выплат. Их увеличат на уровень инфляции, которая в 2024 году составила 9,5%.

В связи с этим размер материнского капитала на первого ребенка вырастет до 690 тыс. руб., на второго — до 912 тыс. руб. А если семья не успела потратить сумму целиком, остаток средств тоже увеличат на 9,5%. Индексация распространится и на пенсии.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения для малого бизнеса станет доступна в шести регионах: в республики Карелия и Марий Эл, Белгородской, Свердловской и Запорожской областях, а также в Ненецком АО. С начала года этот налоговый режим доступен в 58 субъектах России.

С февраля в России начнет действовать единый стандарт профессиональной мобильной связи, в первую очередь раций. Изменения затронут работников силовых структур, промышленных, топливно-энергетических и транспортных компаний, службы оказания скорой медицинской помощи, различных аварийных служб и волонтерских организаций.

С 5 февраля заработает новый режим для иностранцев. Он распространится на тех, кто незаконно находится в стране или совершил правонарушение. Норма предусматривает ограничение отдельных прав и свобод, например запрет на заключение брака или управление транспортом. Неоднократное нарушение режима приведет к депортации.

Также с 5 февраля родители-иностранцы, чьи несовершеннолетние дети будут признаны нежелательно пребывающими на территории России, будут получать аналогичный статус. Они будут обязаны выехать из России в установленные законом сроки, в противном случае им будет грозить депортация.

В следующем месяце вступает в силу базовый закон о развитии креативных индустрий. Он направлен на реализацию распоряжения правительства об увеличении их доли в экономике России до 6% к 2030 году.

С 23 февраля по распоряжению Центробанка банки будут приостанавливать на два дня операции по переводу цифровых рублей на счете клиента, если попытка перевода будет подпадать под признаки мошенничества. Аналогичные требования о «периоде охлаждения» распространяются на обычные переводы с 25 июля 2024 года.

Маркетплейс Ozon с 1 февраля отменит сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов. Компания ввела сбор для владельцев ПВЗ в апреле 2024 года. Также компания увеличит на 50% доход предпринимателей за выдачу товаров из-за рубежа — с 9,9 руб. за товар до 15 руб.

Ранее сообщалось, какие законодательные изменения ожидают россиян в 2025 году. В опубликованном обзоре рассказали, как поменяются личные налоги, кому проиндексируют пенсии, какие появятся правила в банковских услугах и что ждет инвесторов.