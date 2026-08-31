С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и их клиенты из числа торговых компаний с годовой выручкой свыше 120 млн руб. откроют инфраструктуру для цифрового рубля. Граждане смогут по желанию открыть счет на платформе Банка России через мобильное приложение подключенного банка.
Для граждан единственное ограничение коснется самостоятельного пополнения счета. Со своих банковских счетов на него можно будет переводить до 300 тыс. руб. в месяц. Для бизнеса такого лимита нет. Всеми средствами, уже находящимися в цифровом кошельке, можно распоряжаться без ограничений — переводить их гражданам и компаниям, оплачивать товары и услуги, а также направлять платежи в бюджет и получать средства из него.
У каждого гражданина и каждой компании может быть только один счет цифрового рубля на платформе Банка России — независимо от числа банковских приложений, через которые пользователь получает к нему доступ. Индивидуальным предпринимателям доступны два счета: личный и отдельный для бизнеса. Банки, которые по закону должны подключиться к системе позднее, смогут добровольно запустить сервис уже этой осенью.
Платежи и переводы в цифровых рублях для граждан будут бесплатными. Компании и ИП до конца 2026 года также смогут проводить их без комиссий. С 2027 года для бизнеса начнут действовать тарифы Банка России, которые регулятор называет минимальными на платежном рынке.
Цифровыми рублями можно будет оплачивать покупки, делать переводы между гражданами и компаниями, проводить бюджетные платежи и оформлять возвраты. При этом деньги не будут автоматически переводить в новую форму: граждане сами решат, открывать ли счет и пополнять ли его. Наличные и обычные безналичные рубли продолжат обращаться вместе с цифровыми.
Запуск 1 сентября станет первым этапом поэтапного внедрения цифрового рубля: в 2027 году обязанность подключиться распространится на банки с универсальной лицензией, а в 2028-м — на банки с базовой лицензией. На первом этапе доступ к счету будет зависеть от подключения конкретного банка и установленной версии его мобильного приложения. Поэтому по вопросам открытия счета и работы с цифровыми рублями Банк России рекомендует сначала обращаться в свой банк.
Если банк не сможет решить вопрос, пользователи смогут обратиться на круглосуточную горячую линию Банка России по цифровому рублю. Для звонков по России доступен номер 8 800 301−30−00, с мобильного телефона также можно набрать короткий номер 301.
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