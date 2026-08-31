С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и их клиенты из числа торговых компаний с годовой выручкой свыше 120 млн руб. откроют инфраструктуру для цифрового рубля. Граждане смогут по желанию открыть счет на платформе Банка России через мобильное приложение подключенного банка.

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Для граждан единственное ограничение коснется самостоятельного пополнения счета. Со своих банковских счетов на него можно будет переводить до 300 тыс. руб. в месяц. Для бизнеса такого лимита нет. Всеми средствами, уже находящимися в цифровом кошельке, можно распоряжаться без ограничений — переводить их гражданам и компаниям, оплачивать товары и услуги, а также направлять платежи в бюджет и получать средства из него.

У каждого гражданина и каждой компании может быть только один счет цифрового рубля на платформе Банка России — независимо от числа банковских приложений, через которые пользователь получает к нему доступ. Индивидуальным предпринимателям доступны два счета: личный и отдельный для бизнеса. Банки, которые по закону должны подключиться к системе позднее, смогут добровольно запустить сервис уже этой осенью.

Платежи и переводы в цифровых рублях для граждан будут бесплатными. Компании и ИП до конца 2026 года также смогут проводить их без комиссий. С 2027 года для бизнеса начнут действовать тарифы Банка России, которые регулятор называет минимальными на платежном рынке.

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Цифровыми рублями можно будет оплачивать покупки, делать переводы между гражданами и компаниями, проводить бюджетные платежи и оформлять возвраты. При этом деньги не будут автоматически переводить в новую форму: граждане сами решат, открывать ли счет и пополнять ли его. Наличные и обычные безналичные рубли продолжат обращаться вместе с цифровыми.

Запуск 1 сентября станет первым этапом поэтапного внедрения цифрового рубля: в 2027 году обязанность подключиться распространится на банки с универсальной лицензией, а в 2028-м — на банки с базовой лицензией. На первом этапе доступ к счету будет зависеть от подключения конкретного банка и установленной версии его мобильного приложения. Поэтому по вопросам открытия счета и работы с цифровыми рублями Банк России рекомендует сначала обращаться в свой банк.

Если банк не сможет решить вопрос, пользователи смогут обратиться на круглосуточную горячую линию Банка России по цифровому рублю. Для звонков по России доступен номер 8 800 301−30−00, с мобильного телефона также можно набрать короткий номер 301.

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