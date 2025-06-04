Рынок российской недвижимости продолжает адаптироваться к экономическим условиям. Группа «Плюс», один из крупнейших игроков на рынке, обозначила тенденции в отрасли на основе анализа проделанной за три года работы. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

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Одной из ярких тенденций, отмеченных аналитиками, является снижение доли ипотечных сделок. После повышения ключевой ставки и сокращения государственных программ поддержки, доля ипотечных сделок сократилась с 92% в 2022 году до 71% — в 2025-м. В таких условиях рассрочка стала основным драйвером продаж, составив 44% рынка в первом полугодии 2025 года. Этот тренд подтверждает, что покупатели ищут альтернативы ипотечному кредитованию, несмотря на увеличение цен на новостройки.

Помимо этого, в последние годы наблюдается заметное изменение в профиле покупателя. Средний возраст клиентов вырос до 37 лет, а ключевыми мотивами покупки жилья стали потребности родителей или детей (26%). Снижение интереса к инвестиционным сделкам связано с высокими ставками по ипотечным кредитам.

В то же время цены на первичный рынок продолжают расти: средний размер ипотечного кредита на новостройки увеличился на 9% за год и составил 3,24 млн руб.. В Москве же ежемесячный платеж по рыночной ставке превышает 211 тыс. руб., что делает жилье менее доступным для многих семей.

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На вторичном рынке ситуация тоже не радует покупателей: хотя объем предложения вырос на 24% с июля 2024 года, срок экспозиции объектов увеличился с 90 до 126 дней. Медианная цена квартиры в России выросла на 8%, но реальная стоимость сделок увеличивается всего на 4,5%.

Для того чтобы преодолеть вызовы текущего рынка, компания предложила несколько инновационных решений. Например, многолистинговая система «Топлаб Плюс», которая использует искусственный интеллект для подбора объектов, позволяет значительно сократить срок сделки с 3-6 месяцев до одного.

Также был запущен сервис цифровых сделок, который обеспечивает безопасное проведение транзакций в офисах компании, минимизируя риски и экономя время клиентов.

Еще одной важной тенденцией является рост интереса к экологичным и технологически оснащенным жилищам, что отражает предпочтения нового поколения — поколения Z. К 2030 году эта категория станет составлять 37% всех покупателей. Для представителей этого поколения важны такие факторы, как голосовое управление, «умные» системы, энергосберегающие технологии и гибкие пространства для работы и творчества.

В результате, несмотря на растущую финансовую нагрузку на покупателей (средний платеж по ипотеке составляет 160 тыс. рублей по стране, и 211,7 тыс. рублей в Москве), цифровизация и внедрение новых технологий позволяют компенсировать эти трудности и повысить эффективность взаимодействия с клиентами.

В компании уверены, что интеллектуальные системы подбора недвижимости и онлайн-сделки становятся важными инструментами для преодоления финансовых барьеров, помогая ускорить процесс покупки и снизить риски.

Так, группа компаний «Самолет» в апреле представила инновационный сервис на основе ИИ, который анализирует поведение покупателей на сайте и мгновенно предлагает персонализированные варианты планировок, соответствующие индивидуальным предпочтениям клиентов.