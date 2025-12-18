С нового года путешественникам, которые выберут для отдыха Курск, Нижний Новгород, Самару или Тюмень, стоит быть готовыми к небольшому, но важному изменению в чеке за отель. В этих городах с 1 января официально начинает действовать туристический налог — дополнительный сбор, который включат в стоимость проживания, пишут РИА Новости.

Freepik

Суть нововведения в том, чтобы направить средства от гостей города на развитие самой туристической инфраструктуры. По задумке властей, деньги, собранные с номеров в гостиницах и гостевых домах, пойдут на благоустройство пешеходных зон, парков, набережных и других мест, которые и делают город привлекательным для туристов.

Ставка пока невелика: в среднем 1−2% от стоимости номера в сутки, но не менее 100 руб. Однако это лишь стартовые значения. В большинстве городов налог будет поэтапно увеличиваться.

Например, в Курске к 2029 году он достигнет 5%, что, по прогнозам, принесет в местную казну 13 млн руб. уже в первый год. В масштабах крупных городов суммы выглядят еще внушительнее: Нижний Новгород ожидает пополнения бюджета на 200 млн ежегодно, Самара — почти на 150 млн.

Прочитайте также Минэкономразвития пересмотрит механизм туристического налога

Как отмечают представители администраций, это справедливый шаг: жители этих городов, отправляясь в другие регионы, уже платят аналогичные сборы. Теперь же их родные города смогут аккумулировать ресурсы для собственного развития.

Параллельно с этим с 2026 года вступают в силу новые, более удобные правила заселения в отели по всей стране. Главные изменения — отмена стрессового «негарантированного бронирования», когда номер могли аннулировать, если гость не приехал к определенному часу. Теперь отель обязан ждать постояльца полные сутки. Отменить бронь без финансовых потерь можно будет за день до заезда.