Министр экономического развития Максим Решетников поручил обобщить опыт применения туристического налога с учетом позиций регионов и предложить изменения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания в рамках форума «Путешествуй».

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Представитель Минэкономразвития подтвердил изданию, что ведомство прорабатывает поручения, выданные по итогам обсуждения с бизнес-сообществом. Разработку поправок планируется вести совместно с комитетами Госдумы по бюджету и налогам, а также по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Срок исполнения — 1 сентября 2025 года.

Туристический налог, введенный летом 2024 года поправками в Налоговый кодекс, позволяет муниципалитетам облагать налогом услуги по предоставлению мест для временного проживания. Ставка в 2025 году составит 1%, но не менее 100 руб. за сутки. В последующие годы она будет расти на 1 п.п. ежегодно, достигнув 5% к 2029 году. Регионы могут корректировать ставки с учетом сезонности и категории объектов размещения.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), налог уже внедрили 754 муниципалитета в 63 регионах. Например, в Пятигорске за первый квартал 2025 года он принес 23,05 млн руб., что на 7% меньше поступлений от курортного сбора за аналогичный период 2024 года, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов 9 июля.

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Президент РСТ Илья Уманский отметил, что максимальная ставка в 5% чрезмерна и может навредить отрасли, особенно на фоне замедления роста внутреннего туризма. Он предложил ограничить ставку 2%. Также бизнес настаивает на отмене минимального порога в 100 руб., который несправедлив для бюджетных объектов размещения. Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков поддержал снижение максимальной ставки, назвав 5% «несовместимыми с жизнью».

Помимо налога, Минэкономразвития изучит возможность отмены обязательной передачи данных в ГИС «Электронная путевка» для туроператоров и отсрочки введения QR-кодов для иностранных туристов, которые с 30 июня 2025 года должны регистрироваться через «Госуслуги RuID» за 72 часа до въезда. Также обсуждается введение регионального контроля за туроператорами для борьбы с нелегальными участниками рынка, что, по словам Уманского, повысит безопасность туристов и увеличит налоговые поступления.

Отдельное поручение касается упрощения перевода земель в категорию рекреационного назначения для реализации инвестиционных проектов. Вице-президент ОСИГ Марина Ненарокова подчеркнула, что процесс изменения категории земель занимает до шести лет, что тормозит развитие загородного туризма.