Санатории признаны включенными в реестр классифицированных средств размещения. В связи с этим, также как и отели, комплексы апартаментов и хостелы, они должны будут с 1 января 2025 года платить туристический налог. «Союз туриндустрии» считает, что так быть не должно.

После внесения поправок к налоговому кодексу, курортный сбор с 1 января 2025 года заменяется на туристический налог. Он будет действовать на всей территории России, но решение о его взимании в каждом муниципальном образовании принимают местные органы власти. Обязательное условие – указанные гостиничные объекты должны входить в реестр классифицированных средств размещения. Санатории на момент принятия закона туда не входили и под турналог не подпадали.

Однако, после внесения поправок в Налоговый кодекс, предусматривается расширение числа плательщиков туристического налога, включая средства размещения, в которых оказываются услуги по санаторно-курортному лечению.

По словам руководителя юридического отдела РСТ Ильи Курского, отраслевой союз придерживался позиции, что санатории не должны облагаться этим налогом. «РСТ много раз обсуждали эту тему с Минэкономразвития, доказывая, что санатории — не просто средства размещения, они выполняют важную социальную роль и имеют другой функционал», — сказал он.

Тем не менее, по его словам, поправка появилась после второго чтения законопроекта. Вводимый туристический налог, по мнению участников рынка, может значительно увеличить фискальную нагрузку на легальный гостиничный и санаторный бизнес. «На частный сектор, доля которого в отдельных регионах превышает численность официально работающих гостиниц и санаториев, по-прежнему никаких фискальных мер распространяться не будет», — считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

На изменении законодательства и включение санаториев в число тех средств размещения, которые платят турналог, настаивали отдельные курортные регионы. В частности, с такой инициативой выступало руководство городов-курортов Кавминвод.

Ранее сообщалось, что в течение последних двух лет в два раза увеличилось количество заявок на строительство санаториев по льготной программе. Больше всего оздоровительных проектов реализуется в Ставрополье, Краснодарском крае и в Крыму.