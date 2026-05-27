Российский рынок компьютерной техники вступил в новую фазу регулирования: с сегодняшнего дня перечень товаров, которые можно ввозить без согласия производителей, стал заметно короче. Изменения закреплены приказом Минпромторга, подписанным еще в ноябре 2025 года, — часть положений документа вступила в силу с шестимесячной отсрочкой.

Под ограничения попала техника сразу нескольких крупных международных игроков: из списка исчезли отдельные позиции Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и ряда других производителей.

Электроника — не единственная пострадавшая категория: параллельный импорт также закрыт для электробритв Braun, зубных паст Biorepair, печатного оборудования и расходников Ricoh, а также игрушек Spin Master.

Логика Минпромторга при формировании обновленного перечня остаётся неизменной: бренд исключается, если его продукция продолжает поступать в страну по официальным каналам, производится на территории России или замещается отечественными аналогами. По словам ведомства, список пересматривается на регулярной основе и отражает текущую рыночную ситуацию.

Глава РАТЭК Александр Онищук призвал не драматизировать ситуацию: по его оценке, потребительский спрос будет удовлетворён за счёт трансграничной торговли, поставок из дружественных стран и расширяющегося предложения российских производителей. Механизм параллельного импорта появился в России в 2022 году как ответ на санкционное давление и с тех пор служит гибким инструментом управления товарным ассортиментом на рынке.

