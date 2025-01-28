«Корпорация „МСП“» предоставила перечень ключевых мер поддержки, которыми малый и средний бизнес сможет воспользоваться в 2025 году. В него вошли как действующие механизмы помощи сектору, в том числе «зонтичные» поручительства, так и новые. Например, льготная программа кредитования для компаний в сфере станкостроения и робототехники.

Обновленный набор инструментов реализует намерения правительства РФ отказаться от большинства мер поддержки широкого охвата, чтобы сосредоточится на эффективных компаниях приоритетных отраслей.

Напомним, что «Корпорация „МСП“» является федеральным институтом развития малого и среднего предпринимательства. Она помогает бизнесу получить льготное банковское финансирование, найти новые рынки сбыта и защитить свои права. В том числе корпорация распределяет господдержку в рамках сектора.

Одной из мер станет обновленная программа стимулирования кредитования (ПСК) от Банка России и «Корпорации „МСП“». Ее перезапуск намечен на конец первого квартала 2025 года.

Кредитование по более низкой относительно ключевой ставке будет направлено на поддержку инвестиционных проектов в туризме, производстве, логистике, IT и научно-технической деятельности.

Еще одним новым инструментом помощи бизнесу станет совместная с Минпромторгом льготная программа кредитования на инвестиционные и оборотные цели. Она будет ориентирована на МСП в станкостроении и робототехнике.

В течение года будет запущен также новый лимит льготной программы кредитования высокотехнологичных компаний. Учредитель группы компаний АИР Алексей Кучмин отметил ее эффективность и добавил, что необходимо открыть доступ к офсетным контрактам для технологических компаний.

При этом программа «зонтичных» поручительств «Корпорации „МСП“» сохранится. «Механизм остается одним из наиболее важных, лимиты по программе постоянно заканчиваются, надеемся, что они будут расширены», — отметил глава «Опоры России» Александр Калинин.

Для МСП в сфере промышленности продолжат действовать льготные лизинговые ставки в 6% для российского оборудования и 8% — для иностранного. В «Опоре России» считают, что программу необходимо докапитализировать.

Ранее эксперты сообщили о тенденции к увеличению средних ставок кредитования малого и среднего бизнеса. С января по декабрь они увеличились с 22% до прогнозируемых 31%. Несмотря на это, число заявок на оформление займов в 2024 году выросло на 36% по сравнению с 2023 годом.