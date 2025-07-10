Премьеры зарубежных фильмов в России откладываются из-за трудностей, возникающих при получении прокатных удостоверений. Причина переносов — предстоящие изменения в законодательстве, сообщает РБК.

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Кинодистрибьюторы заявляют о переносе премьер на месяц и больше. Так, германо-британский мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при», выход которого был запланирован на 24 июля, зрители увидят только в середине августа. Компания World Pictures решила перенести дату выхода фильма «Пункт назначения: высотка 613» более чем на месяц. Согласно информации от Cinemaplex, фильмы переносятся из-за задержек в оформлении прокатных удостоверений Минкультуры, которые необходимы для выпуска кино.

Правила выдачи прокатных удостоверений не менялись десятки лет, но «внезапно изменился подход к их соблюдению», — рассказал глава «Кинологистики» Анатолий Сергеев. Для выдачи удостоверения необходимо получить штамп Госфильмофонда, а эта процедура занимает до 25 рабочих дней. Руководство Минкультуры «шло навстречу и позволяло подать фильм и документы, не дожидаясь штампа Госфильмофонда. Минкультуры закрывало на это требование глаза, но сейчас почему-то все изменилось», — добавил Сергеев.

Проект поправок к законам «Об информации» и «О государственной поддержке кинематографа», предусматривающий запрет на выдачу прокатных удостоверений фильмам, в которых содержатся элементы отрицания или дискредитации «российских духовных ценностей», был принят в первом чтении 24 июня 2025 года. Ключевое положение документа — обязательное требование для платформ, включенных в реестр аудиовизуальных сервисов (в частности, онлайн-кинотеатров), оформлять прокатные удостоверения на весь контент, представленный в их библиотеке.

Медиа-коммуникационный союз («Ростелеком», «Триколор», «Газпром-Медиа», онлайн-кинотеатр «Иви» и другие) обратился к депутатам с просьбой скорректировать законопроект ко второму чтению. Союз предложил исключить из финальной версии требование оформлять прокатные удостоверения на контент, который был опубликован до вступления новых норм в силу. Депутаты Сергей Боярский и Антон Горелкин выразили готовность сотрудничать с представителями отрасли, чтобы «выработать оптимальный баланс».

Ранее «Инк» писал, что в России могут прекратить защиту авторских прав на кино из «недружественных» стран.