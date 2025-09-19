Сайт петербургского аэропорта Пулково был взломан, сообщила пресс-служба воздушной гавани. В настоящее время доступ к ресурсу ограничен, специалисты занимаются восстановлением его работы.

Игорь Руссак / РИА Новости

«Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена. Мы приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над восстановлением работы сайта», — сказано в сообщении.

При попытке зайти на страницу появляется предупреждение о проведении технических работ, где рекомендуется обращаться по вопросам рейсов напрямую в авиакомпании.

Пулково — один из самых загруженных аэропортов в России. По итогам 2024 года он обслужил 20,9 млн пассажиров. В 2023 году через Пулково прошли 20,4 млн пассажиров — это второй результат после московского Шереметьево.

Аналогичный инцидент произошел в конце июля с системами «Аэрофлота», что вызвало отмену десятков внутренних и международных рейсов, а также очереди в аэропортах. Тогда ответственность взяли на себя хакерские группы Silent Crow и «Киберпартизаны BY», которые заявили о годичном пребывании в корпоративной сети перевозчика и выгрузке баз данных истории перелетов.

По данным Роскомнадзора, утечки личных данных в том случае не произошло. Однако Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, предусматривающей до семи лет лишения свободы.