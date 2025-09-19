Сайт петербургского аэропорта Пулково был взломан, сообщила пресс-служба воздушной гавани. В настоящее время доступ к ресурсу ограничен, специалисты занимаются восстановлением его работы.
«Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена. Мы приносим извинения за временные неудобства. Мы работаем над восстановлением работы сайта», — сказано в сообщении.
При попытке зайти на страницу появляется предупреждение о проведении технических работ, где рекомендуется обращаться по вопросам рейсов напрямую в авиакомпании.
Пулково — один из самых загруженных аэропортов в России. По итогам 2024 года он обслужил 20,9 млн пассажиров. В 2023 году через Пулково прошли 20,4 млн пассажиров — это второй результат после московского Шереметьево.
Аналогичный инцидент произошел в конце июля с системами «Аэрофлота», что вызвало отмену десятков внутренних и международных рейсов, а также очереди в аэропортах. Тогда ответственность взяли на себя хакерские группы Silent Crow и «Киберпартизаны BY», которые заявили о годичном пребывании в корпоративной сети перевозчика и выгрузке баз данных истории перелетов.
По данным Роскомнадзора, утечки личных данных в том случае не произошло. Однако Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации, предусматривающей до семи лет лишения свободы.