Сайты ряда российских банков перестали автоматически открываться в Google Chrome, Microsoft Edge и Safari. Вместо банковских страниц браузеры показывают предупреждение о небезопасном соединении, убедился «Инк».

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При попытке перейти на сайты Альфа-банка, Россельхозбанка, ПСБ, банка «Дом. РФ» и «Уралсиба» браузеры выводят предупреждение о небезопасном соединении и блокируют автоматический переход на страницу. При этом сайт остается доступным — пользователь может открыть его вручную, выбрав соответствующую опцию в окне предупреждения.

Результат проверки сайта Сбербанка зависел от браузера. Chrome показал предупреждение, тогда как в Edge и Safari страница открылась без дополнительных действий. Сайты Газпромбанка, Т-Банка и Совкомбанка оказались доступны во всех трех браузерах.

Проблема возникла после того, как зарубежные удостоверяющие центры начали отзывать TLS-сертификаты российских компаний. Некоторые банки вслед за этим перешли на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры. Его корневого сертификата по умолчанию нет в хранилищах доверия Chrome, Edge и Safari, поэтому браузеры не могут проверить цепочку сертификатов и показывают предупреждение. Это не означает, что сайт банка или его онлайн-сервисы перестали работать.

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В конце июля Минцифры предупредило, что из-за отзыва иностранных TLS-сертификатов российские сайты могут некорректно открываться в Chrome, Safari, Edge и других зарубежных браузерах. Чтобы сохранить защищенный доступ к банкам, интернет-магазинам, маркетплейсам и другим сервисам, ведомство рекомендовало установить российские сертификаты безопасности.

Корневой и выпускающий сертификаты, а также инструкции по их установке на компьютер или смартфон доступны на «Госуслугах». После установки браузер сможет проверить сертификаты, выданные Национальным удостоверяющим центром, и открывать использующие их сайты без предупреждений. В Минцифры заявляют, что установка безопасна и не влияет на работу устройства.

В Альфа-банке подчеркнули, что сбоя в работе его сервисов нет. ВТБ также сообщил, что клиенты могут продолжать пользоваться онлайн-сервисами, установив сертификаты Минцифры или открыв сайт в «Яндекс Браузере». В него российский корневой сертификат уже встроен, поэтому дополнительная настройка не требуется.

Ранее в Госдуме также обращали внимание, что использование российских сертификатов становится все более актуальным для доступа к банковским приложениям, маркетплейсам и государственным цифровым сервисам. По словам депутатов, мера направлена на обеспечение бесперебойной работы российских онлайн-платформ в условиях ограничений со стороны зарубежной цифровой инфраструктуры.

Сервис выдачи сертификатов Национального удостоверяющего центра работает с 2022 года. Российские юрлица могут бесплатно получить через «Госуслуги» TLS-сертификаты типов DV и OV для своих сайтов. По мере перехода других ресурсов на сертификаты НУЦ аналогичные предупреждения могут появляться не только на банковских сайтах, но и у интернет-магазинов, маркетплейсов и других российских сервисов.

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