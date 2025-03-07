Salesforce представила no-code платформу под названием Agentforce 2dx, на которой компании могут создавать проактивных ИИ-агентов для автономной работы на серверах клиента.

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Разработанные при помощи сервиса модели можно будет бесшовно интегрировать в существующие системы данных, бизнес-логику и пользовательские интерфейсы, сообщила компания.

Создать ИИ-агента можно будет без навыков программирования. Agentforce уже продемонстрировала свою эффективность внутри Salesforce: 83% внутренних запросов поддержки решаются через эту платформу.

Компания также запустила бесплатную среду разработки Developer Edition для тестирования новых инструментов Agentforce. Каждый клиент на старте получает 150 запросов к языковой модели LLM в час и 10 ГБ хранилища данных. Эта версия не имеет срока действия и позволяет бизнесу проводить эксперименты с искусственным интеллектом.

Третьим важным анонсом стал маркетплейс AgentExchange. На нём пользователи могут делиться и продавать шаблоны агентов. Сейчас более 200 компаний, включая Google Cloud, DocuSign и Box, предлагают свои компоненты на платформе. Все предложения проходят проверку безопасности.

По данным агентств Smart Ranking и Nocodecircle, в 2024 году спрос на платформы с готовыми IT-инструментами в России увеличился на 40%. Эксперты прогнозируют и дальнейший рост рынка no-code/low-code разработки из-за растущего дефицита специалистов.