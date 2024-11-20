В России на 40% увеличился спрос на платформы с готовыми инструментами для создания IT-проектов, где не требуется самостоятельная работа с кодом. Объем этого рынка по итогам года может составить 3,5 млрд руб. Вместе с тем растет и рынок ИИ для разработки софта. Так, около 20% IT-компаний в России используют искусственный интеллект при разработке ПО.

На фоне дефицита кадров и роста зарплат в отрасли IT российские разработчики программного обеспечения стали чаще прибегать к услугам специалистов по разработке «без кода» (no-code) или с минимальным применением кода (low-code). По данным агентств Smart Ranking и Nocodecircle, в 2024 году спрос на данную услугу увеличился на 40%, а объем рынка по итогам года может достичь 3,5 млрд руб.

No-code-разработка — это готовые шаблоны для создания приложений, веб-сайтов или автоматизированных бизнес-процессов без написания кода. Low-code-разработка работает таким же образом, но требует написания минимального количества кода вручную.

В Nocodecircle уточнили, что такими услугами обычно пользуются либо небольшие компании, либо подразделения крупных корпораций. Это позволяет снизить стоимость разработки до четырех раз и сокращает время на создание цифровых продуктов.

Такие сервисы предоставляют агентства, например «Молния» и DOJO Media, на базе платформ «без кода», как FlutterFlow, Bubble и Tilda, применяющих ИИ для создания текстов, изображений и программирования.

Также эксперты отмечают, что отечественные IT-компании стали чаще использовать ИИ. По данным ассоциации «Руссофт», в которую входит более 350 российских IT-компаний, в этом году около 20% отечественных разработчиков задействовали в проектировке софта генеративный ИИ. В 2023 году их число было на уровне 15%, в 2022 году — 7,9%.

Президент «Руссофта» Валентин Макаров отметил, что ИИ достиг того уровня, что технически стал способен заменить разработчика ПО невысокого уровня. Однако вместе с этим будет увеличиваться спрос на сотрудников по настройке и работе с искусственным интеллектом, а также генерации новых задач для него. Таким образом, из-за нехватки кадров в 2023 году «Ростелеком» объявил о том, что «возместит» часть недостающих IT-кадров с помощью ИИ.

Технический директор РТК ИТ Кирилл Пихтовников заявил, что разработка с помощью low-code/no-code-платформ, а также ИИ и автоматизации процессов является одной из приоритетных областей для инвестиций российских IT-компаний. «Причиной этого является кадровый голод. В 2024 году он может достичь до 1 млн человек в IT-отрасли, а средняя зарплата увеличилась на 12,5%, до 123 тыс. руб.»,— подчеркнул он.

В 2023 году глава Минцифры Максут Шадаев оценивал дефицит IT-кадров на уровне 500–700 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, российский бизнес все чаще сталкивается с проблемой нехватки кадров. По статистике, с начала 2024 года было открыто на 25% больше вакансий, чем годом ранее. Стремясь быстро и эффективно закрывать позиции в этих условиях, 67% российских работодателей прибегают к прямому хантингу кандидатов, выяснили эксперты.