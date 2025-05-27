Американский гигант в сфере облачного программного обеспечения Salesforce приобрела платформу управления данными Informatica за $8 млрд, сообщает Reuters. Покупка направлена на расширение возможностей Salesforce в управлении данными, что критично для интеграции генеративного ИИ в продукты компании, и усиление позиций на рынке корпоративных данных, оцениваемом в $150 млрд.

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Генеральный директор Salesforce Марк Бениофф заявил, что объединение компаний создаст самую полную платформу для работы с данными, готовую к использованию ИИ-агентов.

Salesforce уже заключила более 1 тыс. контрактов на платформу Agentforce, которая позволяет бизнесам создавать виртуальных ИИ-помощников для рекрутинга и обслуживания клиентов. Покупка Informatica усилит контроль Salesforce над управлением бизнес-данными — ключевым аспектом для ИИ-продуктов.

Аналитики Scotiabank отметили, что покупка поможет Salesforce догнать конкурентов, так как управление данными теперь часто интегрировано в крупные программные экосистемы.